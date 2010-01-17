قهرمان تنیس روی میز آفریقا به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن 21 ساله که در مسابقات جام جهانی 2009 هم حضور داشت تا پایان فصل جاری مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ترکیب تیم پتروشیمی بندرامام خواهد بود. وی این هفته نخستین بازی خود برای این تیم را مقابل ذوب‌آهن و در چارچوب دیدارهای هفته چهارم مسابقات لیگ برتر برگزار می‌کند.

"کو آدری آرونا" سال گذشته میلادی در مسابقات جام جهانی شرکت کرد. وی در حال حاضر رنکینگ 262 جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که 277 بهترین رنکینگ بازیکنان ایرانی و متعلق به محمدرضا اخلاق‎پسند است. این قهرمان آفریقایی دومین بازیکن خارجی تیم تنیس روی میز پتروشیمی بندرامام است.

"سگون تریلا" که قهرمانی 2007 آفریقا را در اختیار دارد و در بازی‎های المپیک 2008 پکن هم تا جمع 16 نفر بالا آمد، نخستین بازیکن خارجی تیم پتروشیمی در لیگ برتر 88 است.

پیمان حسنی، سرمربی تیم تنیس روی میز پتروشیمی بندرامام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید جذب دومین بازیکن خارجی برای این تیم اظهار داشت: داشتن همزمان دو پینگ‎پنگ‏باز خارجی یک برنامه همیشگی در تیم پتروشیمی است که همه ساله اتفاق می‎افتد. امسال قصد داشتیم بازی‎های لیگ را با دو یار خارجی آغاز کنیم اما به خاطر برخی مشکلات در اختیار گرفتن یکی از آنها به تاخیر افتاد.

سرمربی تیم تنیس روی میز پتروشیمی بندرامام تاکید کرد: به طور حتم اگر دومین بازیکن خارجی تیم زودتر به ترکیب تیم می‌پیوست می‏توانستیم برنده دیدار حساس با صندوق ضمانت صادرات باشیم. در هر حال هر دو یار خارجی تیم تا پایان فصل در ترکیب پتروشیمی خواهند بود. با داشتن این دو بازیکن با اطمینان بیشتری دیدارهای خود را تا تصاحب چهارمین قهرمانی دنبال خواهیم کرد.

تیم پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور است. این تیم طی سال‌های 84 و 86 هم در رده نخست قرار گرفته بود.