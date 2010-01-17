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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

جلوه ای از قدرت پروردگار /

موشها برای کشف محیط جدید از محاسبات دقیق کمک می گیرند

موشها برای کشف محیط جدید از محاسبات دقیق کمک می گیرند

گروهی از پژوهشگران کانادایی کشف کردند که موشها برای یافتن مکانهای جدید به صورت تصادفی حرکت نمی کنند بلکه با استفاده از محاسبات دقیق فضایی و جهت یابی کشفیات خود را در فضاهای باز انجام می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه مک مستر در همیلتون کانادا با استفاده از متدهای محاسبه دریافتند که موشها برای حرکت کردن و کشف مناطق جدید در محیطهای باز "گره هایی" را شکل می دهد که این گره ها موقعیت فضایی محل جدید را تشریح می کنند و در واقع نقاط مطلوبی برای ترسیم یک الگوی حرکت به شمار می روند.

کشف محیطهای جدید نقش مرکزی در رفتار موشها ایفا می کند و به همین منظور حدود یک قرن است که درباره این رفتار مطالعاتی انجام می شود اما تاکنون تصور می شد که کاوش موشها در محیطهای باز با انجام حرکات تصادفی انجام می شود.

اکنون این محققان با استفاده از دستگاههای محاسباتی پیشرفته نشان دادند که این حیوانات با توسعه نقاط شرح مسیر جهت یابیهای دقیقی را انجام می دهند.

براساس گزارش ساینس دیلی، ایجاد این نقاط موجب می شود که حرکات مارپیج موشها افزایش پیدا کند. این حرکات مارپیچ، تفسیر صحنه دیداری را بهبود می بخشند، حافظه فضایی را ارتقا می دهند و به موش نقاط دید مختلفی را ارائه می کنند که برای کشف محیطهای جدید از اهمیت ویژه ای برخودارند.

کد مطلب 1018236

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