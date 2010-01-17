"من یک پسر بد بودم" چاپ چهارمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب برای نخستین بار در سال 84 به چاپ رسید و در حال حاضر پس از چهار سال توسط نشر افکار به چاپ چهارم رسیده است.

این مجموعه شامل پنج بخش با نامهای "پایانی خوب برای داستان‌های بد"، "چهره‌ای زنگ‌زده"، "پرواز کمیک یک شترمرغ"، "پیاده‌روی در تونل" و "خواب‌های پاره شده" است. این کتاب در برگیرنده بیش از شصت شعر است که در ۹۰ صفحه منتشر شده است.



طراح جلد این کتاب ساعد مشکی است و چاپ اخیر آن در 1100 نسخه عرضه شده است.

یکی از شعرهای این مجموعه اینگونه است: ما احمقانه عاشق شدیم و/ صادقانه خیانت کردیم و/ این گونه شد که قصه ما بر سر زبانها افتاد.