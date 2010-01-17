خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: کتاب "زبان تصویر" اولین بار در سال 1944 منتشر شد. این کتاب را جوانی تدوین کرده ‌است که به ساختاری معین در مفهوم اصول بنیادی ارتباطات بصری نیاز داشت تا در مقام یک معلم بتواند با شاگردانش رابطه برقرار کند. اگر چه روی سخن او در آن زمان بیشتر با گرافیستهایی بوده که به هنر تبلیغات علاقه‌ داشته‌اند اما با گذشت سالها هنوز این کتاب اعتبارش را در نزد هنرمندان حوزه تجسمی حفظ کرده و به زبانهای مختلف ترجمه شده ‌است.

عناوین اصلی مطالب این کتاب عبارتند از "سازماندهی تجسمی"، "بازنمایی تصویری" و "به سوی یک پیکر نگاری پویا".

از ویژگیهای این کتاب باید به آمیختگی آن با مثالهای تصویر و کاربردی بودن آن اشاره کرد چنانکه مطالعه آن می‌تواند برای تمام علاقمندان هنرهای تجسمی و دانشجویان این رشته‌های مفید باشد.

چاپ اول کتاب "زبان تصویر" در سال 1368 در ایران منتشر شده و پس از گذشت بیست سال چاپ هشتم آن انتشار یافته است.