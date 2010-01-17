استفاده از تست چشم پزشکی در تشخیص آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر، این تکنیک از نشانگرهای فسفروسانت که به سلولهای مرده حمله می کنند استفاده می کند. این سلولهای مرده در شبکیه چشم دیده می شوند و اولین نشانه برای درک اینکه سلولهای مغز در حال مردن هستند به شمار می روند.

دانشمندان دانشگاه کالج امپریال لندن با آزمایش این تست چشم پزشکی جدید بر روی موشها به نتایج مثبتی دست یافتند و امیدوارند که اولین آزمایشات بالینی بر روی انسان را از سال آینده آغاز کنند.

یکی از دشواریهای تشخیص آلزایمر در مراحل زودرس و اولیه درک آن چیزی است که در مغز بیمار مبتلا به این بیماری اتفاق می افتد.

درحال حاضر برای این تشخیص از روزنانس مغناطیسی (MRI) و در مراحل بعدی از نمونه برداری بافت استفاده می شود. این درحالی است که در این تکنیک جدید از یک رنگینه فسفروسانت استفاده می کند. این رنگینه به دانشمندان اجازه می دهد که تکامل بیماری را با مشاهده سلولهای مرده در شبکیه چشم دنبال کنند.

این سلولهای مرده در این حالت جذب رنگینه شده و بنابراین به رنگ سبز دیده می شوند.

براساس گزارش تلگراف، به گفته این محققان این تست می تواند ظرف پنج سال آینده در مراکز تشخیص بیماریهای تخریب نورونی در دسترس قرار گیرد.