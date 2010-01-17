لزوم پایبندی به منافع ملی در مناظره ها/ منطق در آرامش می شکفد

محمد فرهاد کلینی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون برگزاری مناظره های اخیر از سوی صدا و سیما اظهار داشت: رسانه ملی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بدون داشتن یک نگاه برنامه ریزی شده وارد مسیر شد.



وی با اشاره به عملکرد مجری برنامه مناظره ها عنوان کرد: به نظر من مجری برنامه از کیفیت لازم برای برگزاری چنین برنامه ای برخوردار نیست و نمی تواند نقش میانجی و راهبری را در مناظره ها داشته باشد زیرا بعضا موضوع اصلی مناظره ها از دست مجری خارج می شود، ضمن اینکه از نظر کارشناسی لبخندهای بی محتوای مجری برنامه القاء مصنوعی را در بیننده تولید می کند و ازهمه مهمتر اینکه مجری نباید در حین اجرای برنامه مخاطبان خود را فراموش کند.

این استاد دانشگاه در ادامه با انتقاد از برنامه مناظره ها در رسانه ملی گفت: این نوع نگاه در صدا وسیما مبنی بر اینکه در جامعه تنها دو جناح وجود دارد به نوعی تصویری دو قطبی به جامعه القاء می کند در حالیکه جامعه محصول نگاه دو جریان سیاسی صرف نیست و اکنون تنوع فکری را در جامعه داریم و همه سلیقه های جریانات مختلف سیاسی موجود در جامعه باید در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: باید حرکت رسانه ملی در ساختن برنامه های مناظره ای را به فال نیک بگیریم تا اصل اصیل انقلاب اسلامی و شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی را تحکیم ببخشیم زیرا این اصول جزو پایه های اصلی انقلاب است و در قانون اساسی نیز آمده است. در واقع است نباید در پرتو جمهوری اسلامی ایران آزادی خود را فدای استقلالمان کنیم و یا استقلالمان را فدای آزادیمان کنیم.

ایده تریبون آزاد با تکیه بر مردمسالاری دینی عملی شود

این کارشناس رسانه افزود: باید با توجه به مختصات جامعه محاسبه شرایط و منافع ملی بطور دقیق مدنظر قرار گیرد تا از هرگونه افراط و تفریط در جامعه جلوگیری و باعث شکوفایی منطق شود زیرا به قول ارسطو منطق در آرامش می شکفد.

کلینی گفت: در حال حاضر مناظره ها معطوف به شرایط "سیاسی - اجتماعی" شده ولی آنچه که اکنون باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد بحث چگونگی اتصال این مباحث با اصول اصلی انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: باید تلاش شود که این مناظرات معطوف و مبتنی بر شرایط و مباحث روز جلو برود اما پاسخ به سئوالات و داشتن یک ستاره راهنما برای نتیجه گیری نیز یک اصل مهم است.

کلینی با ارائه پیشنهادی به صدا وسیما مبنی بر ایجاد تریبون آزاد در برنامه مناظره ها عنوان کرد: امروز نیز بایستی ایده ایجاد تریبون آزاد بر اساس مردمسالاری دینی به صورت دقیق تقویت شود ضمن آنکه باید یک تغییر محتوایی در برنامه مناظره های رسانه ملی داده شود و یک نوع سنخیت و ریشه یابی دقیق نیز از تحولات جاری در این برنامه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بایستی رسانه ملی توانایی فراگیری خود واعتماد متقابل نسبت به جامعه را بدست آورد گفت: متاسفانه در گذشته صدا و سیما برنامه های کارشناسی نشده ای را بر اساس هیجانات سیاسی تهیه کرده بود که این برنامه ها به اعتبار صدا وسیما لطمه جدی وارد کرد.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه هر شهروندی حق اظهارنظر دارد و نمی توان این حق مسلم را از وی سلب کرد، گفت: البته برخی افراد هم بر اساس "شهرت، موقعیت و حوادث" بر موج تحولات اخیر سوار شدند و از آن به نفع خود بهره برداری کردند.

وی با تاکید بر اینکه باید در این مناظره ها کمک به همگرایی در جامعه شود نه ملکولی کردن اذهان عمومی تصریح کرد: ممکن است عده ای از افراد با ارائه نظرات خود یک نوع واگرایی در جامعه تولید کنند که این موضوع به همان "وحدت کلمه ای" که امام راحل در کشور مدنظر داشت خدشه وارد کند.

این کارشناس امور رسانه ها در بخش دیگری از سخنانش با هشدار به رسانه ملی مبنی بر اینکه اگر رسانه ملی نتواند پاسخگوی افکار عمومی در حوادث اخیر باشد مخاطبان خود را از دست خواهد داد گفت: در حقیقت صدا وسیما باید بر اساس وظایف سازمانی خود به نیازهای مردم پاسخ دهد زیرا درغیر این صورت مردم به سوی رسانه های بیگانه خواهند رفت.

ضرغامی شخصا مسئولیت راهبری مناظره ها را برعهده بگیرد

وی با بیان اینکه قدرت انتخاب و قدرت پاسخگویی بایستی در قالب منافع ملی وایران اسلامی به صورت همزمان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کند اظهار امیدواری کرد که عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران شخصا مسئولیت راهبری این موضوع را به عهده بگیرد.

کلینی در بخش پایانی این گفتگو رسانه ای را برنده عصر ارتباطات دانست که تولید کننده خبر باشد. به عقیده وی رسانه ها باید به اصل تولید خبر، اصل انتقال اطلاعات صحیح و همچنین کیفیت و ساختار خبر و بویژه داشتن صداقت و امانتداری در انعکاس اخبار برای ارتقاء جایگاه خود توجه کنند.