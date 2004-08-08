خط منظم كانتينري كشتيراني بين پاكستان و آسيا راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در مراسم راه اندازي اين خط منظم كانتينري كه با حضور دريا سالار احمد حيات (رييس كل بندر كراچي) و مقامات كنسولگري ايران - چين - پاكستان و تعدادي از دست اندركاران حمل و نقل دريايي بين المللي در بندر كراچي برگزار گرديد، هدف از راه اندازي اين خط منظم كشتيراني ارائه تسهيلات لازم به صادركنندگان و واردكنندگان محمولات دريايي اعلام شد.

شايان ذكر است براساس اين گزارش با راه اندازي اين خط منظم توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در زمان حمل محصولات دريايي تسريع شده است، به گونه اي كه زمان حمل كالا از بنادر سنگاپور و مالزي به كراچي به 8 روز و زمان حمل كالا از بنادر آسياي جنوب شرقي آسيا به كراچي به 12 روز كاهش يافته است.