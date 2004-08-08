  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ مرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۴۵

به دنبال فعاليت موفق خط منظم كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بين هندوستان و اروپا

خط منظم كانتينري كشتيراني بين پاكستان و آسيا راه اندازي شد

نخستين خط منظم كانتينري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به بندر كراچي به صورت هفتگي با هدف كاهش زمان حمل محمولات دريايي بين مناطق سنگاپور - مالزي (پورت كلانگ) پاكستان (كراچي) امارات (دوبي) و بندرعباس به صورت رفت و برگشت از طريق كشتي ايران ستاري راه اندازي شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در مراسم راه اندازي اين خط منظم كانتينري كه با حضور دريا سالار احمد حيات (رييس كل بندر كراچي) و مقامات كنسولگري ايران - چين - پاكستان و تعدادي از دست اندركاران حمل و نقل دريايي بين المللي در بندر كراچي برگزار گرديد، هدف از راه اندازي اين خط منظم كشتيراني ارائه تسهيلات لازم به صادركنندگان و واردكنندگان محمولات دريايي اعلام شد.

شايان ذكر است براساس اين گزارش با راه اندازي اين خط منظم توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در زمان حمل محصولات دريايي تسريع شده است، به گونه اي كه زمان حمل كالا از بنادر سنگاپور و مالزي به كراچي به 8 روز و زمان حمل كالا از بنادر آسياي جنوب شرقي آسيا به كراچي به 12 روز كاهش يافته است.

 

کد مطلب 101830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه