حرکت جدید مس مثبت بود / به آینده خوشبین هستم

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: تیم مس در این چند روز حرکت جدیدی را آغاز کرده که با توجه به کسب تساوی ارزشمند در اصفهان برابر تیم مدعی و قدرتمند ذوب آهن، این حرکت تاکنون مثبت بوده است.

وی با اشاره به اینکه بوناچیچ توانسته تغییرات مثبتی را در تیم مس ایجاد کند، افزود: امیدواریم روند رو به رشد مس در بازی‌های آینده با سرعت بیشتری پیش برود تا بتوانیم با کسب امتیازات قابل قبول، جایگاه شایسته ای را در جدول رده بندی بدست آوریم.

مدیرعامل جدید باشگاه مس کرمان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به توانی که تیم فوتبال مس دارد، هدفگذاری ابتدا موفقیت در بازی‌های آینده لیگ برتر است تا بتوانیم با آمادگی کامل و روحیه بالا خود را برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و دفاع از اعتبار فوتبال کرمان و ایران در آسیا آماده کنیم و در نهایت هم به موفقیت در جام حذفی می اندیشیم.

وی با بیان اینکه اختلاف امتیاز تیم مس با سایر رقیبان زیاد نشده و می توان با چند نتیجه خوب تیم را به نیمه بالای جدول رساند، تصریح کرد: مسئولیت سختی را برعهده گرفته ام اما با همکاری و تعامل کامل مسئولان استان و باشگاه، مربیان، بازیکنان و مردم خوب کرمان می توان به آینده تیم بسیار خوشبین بود.

نژاد زمانی در پایان در خصوص زمان حل مشکلات مالی باشگاه مس کرمان گفت: آقای سعدمحمدی رئیس جدید شرکت ملی صنایع مس ایران، قول همه گونه همکاری را با باشگاه مس کرمان داده است تا این تیم بتواند با پشت سرگذاشتن مشکلات، به وضعیت مطلوب گذشته بازگردد.