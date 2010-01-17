انقراض نانواها و ظهور صنعت تولید اندامهای یدکی انسان/ خرید پا در فوتبال!

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این گزارش باید حرفه هایی مانند قصابی، نانوایی و شمعدانی سازی را فراموش کرد زیرا طی 20 سال آینده مشاغلی مانند کشاورز سطوح عمودی، خلبان فضایی و سازنده قطعات یدکی بدن انسان جایگزین مشاغل قدیمی خواهند شد. به بیانی دیگر تغییرات سریع آب و هوایی و پیشرفت رو به جلوی علم و فناوری باعث خواهد شد مشاغلی که در حال حاضر ناشناخته و غیر واقعی به نظر می آیند به واقعیت تبدیل شده و از محبوبیت ویژه ای در میان انسانها برخوردار شوند.

شرکت Fast Future از گروهی از متخصصان و اندیشمندانی که آینده بشر را پیش بینی می کنند درخواست کرد پیشرفت احتمالی دانش و نوآوری را قبل از اشاره به مشاغل خاص پیش بینی کنند. نتیجه این بررسی ها لیستی 110 تایی از مشاغل بود که از این میان 20 شغل برای مطالعه انتخاب شدند.

بر این اساس مشاغلی حیاتی مانند پزشکی و کشاورزی به استفاده از رایانه ها و روباتها وابستگی شدیدی پیدا خواهند کرد و مشاغلی که با روابط اجتماعی در ارتباط است گسترش پیدا کرده و از این رو شبکه های اجتماعی نیز رو به پیشرفت بیشتر خواهند گذاشت.

به گزارش مهر، یکی از جالب توجه ترین پیشرفتها در زمینه دانش و مشاغل جدید به واقعیت تبدیل شدن تولید اندامهای بدن انسان است. به این معنی که شغلی به نام تولید کننده اندامهای مختلف بدن به وجود آمده و میزان تقاضا در این صنعت رو به رشد خواهد گذاشت.



فناوری نانو نیز از جمله فناوری هایی است که بر اساس این گزارش پیشرفت قابل توجهی کرده و بیشترین پیشرفت در زمینه تولید نانو قایقهایی برای انتقال داروهایی برای مبارزه با سرطان و سلولهای سرطانی خواهد بود.

به گفته مدیر شرکت Fast Future گسترش صنعت تولید اندامهای بدن در موارد نظامی بسیار مورد استقبال قرار خواهد گرفت اما استقبال اصلی آن به صنعت ورزش و به خصوص فوتبال تعلق دارد.

به گفته وی زمانی که تیمی 80 میلیون پاوند را برای خرید یک بازیکن هزینه می کند با پرداخت دو میلیون پاوند دیگر می تواند یک جفت پای اضافه برای فوتبالیست خود فراهم کند. به این شکل با پیشرفتهای که در زمینه پزشکی به وجود خواهد آمد می توان دریافت که پاها چه زمانی توانایی خود را از دست داده و نیازمند تعویض هستند. به این شکل به جای ماه ها سپری کردن دوران مصدومیت، فوتبالیست پس از تعویض پاهایش می تواند پس از چند روز یا چند هفته به میدان بازی بازگردد.

گسترش گردشگری فضایی، خطر ویروسهای کشنده و تغییرات شدید آب هوایی از عواملی معرفی شده اند که می توانند خلق مشاغلی به نام خلبان فضایی یا راهنمای تور فضایی را تسریع کنند.

بر اساس گزارش تلگراف، شرکت Fast Future به سفارش وزارت بازرگانی، نوآوری و مشاغل انگلستان این گزارش و لیستی از مشاغل را در راستای کمپین علوم این کشور که از سال گذشته با هدف تشویق دانشجویان برای دستیابی به درک بهتری از دانش و گرایش به مشاغل جدید مورد نیاز آغاز شده است، ارائه کرد.