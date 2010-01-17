اختصاص 26 میلیارد ریال برای تغذیه دانش آموزان قزوینی

ناصر معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در طرح تغذیه 52 هزار دانش آموز مناطق محروم روستایی از تغذیه رایگان شامل کلوچه نان رضوی، کیک اسفنجی دولایه، شیرینی کام، بیسکویت روغنی شده، بیسکویت مادر، بیسکویت چاشت، ویفر و بادام زمینی برخوردار می شوند.

معین الدین افزود: برای اجرای این طرح سه میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته و دانش آموزان تحت پوشش پنج روز در هفته و در طول سال 67 نوبت تغذیه رایگان دریافت می کنند.

وی با اشاره به توزیع شیر در مدارس یادآور شد: دانش آموزان دختر و پسر و 130 مهد کودک و مراکز شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی از شیر یارنه ای استفاده می کنند.

به گفته کارشناس تغذیه شیر رایگان سازمان آموزش و پرورش استان قزوین اعتبار اجرای این طرح را 23 میلیارد و250 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: دانش آموزان در طول سال تحصیلی 70 نوبت شیر 200 سی سی دریافت می کنند.

وی برنامه شیر مدارس را از راهکارهای جهانی برای بهبود وضع تغذیه دانش آموزان اعلام کرد و گفت: بیش از نیمی از آمار مرگ کودکان به دلیل غذای نامناسب، بیماری مکرر، مراقبت و توجه ناکافی است.

معین الدین ادامه داد: همه کودکان حق دارند از تغذیه خوب، محیط مناسب و مراقبتهای بهداشتی برخوردار شوند تا در مقابل بیماری محافظت شده و از رشد و تکامل مناسب بهره ‌مند شوند که یکی از راهکارهای بهبود وضع تغذیه کودکان جامعه، مداخلات تغذیه ‌ای در مدارس است.

در استان قزوین 210 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیل می کنند.