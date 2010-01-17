سازمان تبلیغات قابل اعتمادترین متولی فعالیتهای قرآنی است

ستار هدایتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: باید بودجه قرآنی را متمرکزکنیم و تنها یکی از نهادها متولی قرآن باشد و از موازی کاریها و اعمال سلیقه ها در فعالیت های قرآنی پرهیز شود تا به وضعیت مطلوب برسیم.

وی با بیان اینکه انجام فعالیت های قرآنی باید به نهادی سپرده شود که بیشترین ثبات را داشته باشد، تصریح کرد: بقیه دستگاههای فرهنگی تابع سیاست ها هستند و سیاست ها نیز با رفتن و آمدن یک دولت تغییر می کند و ثباتی در آنها وجود ندارد.

کمیته توزیع اعتبارات فرهنگی تعطیل شد

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس بیان داشت: امسال نمایندگان به تشکیل کمیته توزیع اعتبارات فرهنگی رای ندادند و این کمیته تشکیل نشد و اکنون اطلاعی از چگونگی توزیع اعتبارات نداریم.

وی یادآور شد: این کمیته به رغم برخی مخالفتها و مقاومت ها، در سال 86 و 87 تشکیل و در آن تقسیم اعتبارات فرهنگی ساماندهی شد.

هدایتخواه بیان کرد: استدلال نمایندگان مخالف تشکیل کمیته این بود که "اعتبار در دست وزارت ارشاد باشد زیرا اهرمهایی برای پاسخگو کردن آن داریم اما برای سایر نهادها اهرمی برای پاسخگویی وجود ندارد".

وی افزود: همچنین این نمایندگان می گویند که "تشکیل این کمیته دخالت در کار دستگاههای اجرایی است"در صورتی که این مسئله دخالت نیست بلکه نظارت مجلس بر دولت است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه توزیع بودجه قرآنی عادلانه نیست، گفت: تشکل قرآنی را سراغ دارم که 400 میلیون به آن کمک شد اما همین تشکل در ماه رمضان بروشوری را چاپ کرده که در آن یک نوع ماشین تبلیغ شده بود.

خصوصی سازی در عرصه فرهنگ آسیب زاست

وی همچنین در خصوص اجرای سیاست های اصل 44 در حوزه فرهنگ نیز با بیان اینکه قانون مدونی در این خصوص وجود ندارد، تصریح کرد: در برخی زمینه های فرهنگی اگر نگاه اقتصادی حکم فرما شود و به دنبال سود آوری برویم و انگیزه های مادی بر معنوی غلبه کند، فرهنگ آسیب می بیند.

هدایتخواه اظهار داشت: باتوجه به پیشینه فعالیت های فرهنگی در نهادهای غیر دولتی، اگر دولت از این نهادها حمایت کند در این بخش می تواند مفید باشد.