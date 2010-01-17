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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

تسهیلات 54 طرح صنعتی و معدنی گلستان تامین شد

تسهیلات 54 طرح صنعتی و معدنی گلستان تامین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سازمان صنایع و معادن گلستان گفت: تاکنون به 54 طرح صنعتی و معدنی استان مبلغ 243 میلیارد ریال از محل طرح آمایش تسهیلات سرمایه در گردش تعلق گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هومن هادیان عصر شنبه در نشست سازمان صنایع و معادن گلستان افزود: همچنین از تعداد 59 طرح صنعتی و معدنی متقاضی تسهیلات، تعداد 22 طرح موفق به انعقاد قرارداد با بانک صنعت و معدن شدند.

وی اظهار داشت:  از این تعداد چهار طرح از طرحهای ایجادی و 18 طرح از طرح های صنعتی نیمه تمام استان هستند و 59 طرح با رقم تسهیلاتی 2400 میلیارد ریال و 577 هزار یورو از محل اعتبارات آمایش جهت اخذ تسهیلات معرفی شده اند که با راه اندازی این طرح ها سه هزار و 682 نفر به طور مستقیم مشغول به کار می شوند.

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه های توسعه و رشد صنعتی و معدنی، لازم است متقاضیان سرمایه گذاری و واحدهای صنعتی استان از راهنمایی مشاوران متخصص بهره مند شوند.

محمد تولیت افزود: از آنجایی که استفاده از مشاوران متعدد در امر سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای صنعتی واحدها، امکان پذیر نیست لذا پیشنهاد  می شود واحدهای صنعتی با یکدیگر متحد شده و به صورت گروهی از مشاوران مختلف فنی مهندسی، حقوقی و غیره استفاده کنند.

وی اظهار داشت: صنعتگران علاوه بر استفاده از مشاوران متخصص در زمینه های مختلف، می توانند از راهنمایی کارشناسان بخش صنعت و معدن و سازمان صنایع و معادن استان بهره مند شوند تا مسیر درست سرمایه گذاری به آنها نشان داده شود.

وی بخش عمده مشکلات صنعتگران، معدنکاران و سرمایه گذاران استان را کمبود نقدینگی در بخش سرمایه در گردش و سرمایه ثابت دانست و اضافه کرد: در صورت اتحاد واحدهای صنعتی با یکدیگر و همسویی با سازمان صنایع و معادن استان، آنها می توانند به راحتی به مطالبات و انتظارات خود دست یابند.

تولیت با مهم خواندن اطلاع رسانی از فعالیتهای صنعتی و معدنی صنعتگران و معدنکاران استان، خاطرنشان کرد: به همین منظور، دبیرخانه روابط عمومی و تبلیغات ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان تشکیل شده است که از اعضای ستاد تقاضا می شود که با این دبیرخانه نهایت همکاری را داشته باشند. 

کد مطلب 1018391

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