تسهیلات 54 طرح صنعتی و معدنی گلستان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هومن هادیان عصر شنبه در نشست سازمان صنایع و معادن گلستان افزود: همچنین از تعداد 59 طرح صنعتی و معدنی متقاضی تسهیلات، تعداد 22 طرح موفق به انعقاد قرارداد با بانک صنعت و معدن شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد چهار طرح از طرحهای ایجادی و 18 طرح از طرح های صنعتی نیمه تمام استان هستند و 59 طرح با رقم تسهیلاتی 2400 میلیارد ریال و 577 هزار یورو از محل اعتبارات آمایش جهت اخذ تسهیلات معرفی شده اند که با راه اندازی این طرح ها سه هزار و 682 نفر به طور مستقیم مشغول به کار می شوند.

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه های توسعه و رشد صنعتی و معدنی، لازم است متقاضیان سرمایه گذاری و واحدهای صنعتی استان از راهنمایی مشاوران متخصص بهره مند شوند.

محمد تولیت افزود: از آنجایی که استفاده از مشاوران متعدد در امر سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای صنعتی واحدها، امکان پذیر نیست لذا پیشنهاد می شود واحدهای صنعتی با یکدیگر متحد شده و به صورت گروهی از مشاوران مختلف فنی مهندسی، حقوقی و غیره استفاده کنند.

وی اظهار داشت: صنعتگران علاوه بر استفاده از مشاوران متخصص در زمینه های مختلف، می توانند از راهنمایی کارشناسان بخش صنعت و معدن و سازمان صنایع و معادن استان بهره مند شوند تا مسیر درست سرمایه گذاری به آنها نشان داده شود.

وی بخش عمده مشکلات صنعتگران، معدنکاران و سرمایه گذاران استان را کمبود نقدینگی در بخش سرمایه در گردش و سرمایه ثابت دانست و اضافه کرد: در صورت اتحاد واحدهای صنعتی با یکدیگر و همسویی با سازمان صنایع و معادن استان، آنها می توانند به راحتی به مطالبات و انتظارات خود دست یابند.

تولیت با مهم خواندن اطلاع رسانی از فعالیتهای صنعتی و معدنی صنعتگران و معدنکاران استان، خاطرنشان کرد: به همین منظور، دبیرخانه روابط عمومی و تبلیغات ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان تشکیل شده است که از اعضای ستاد تقاضا می شود که با این دبیرخانه نهایت همکاری را داشته باشند.