حمید پورآذری درباره ممیزی‌هایی که باعث اجرا نشدن آثار نمایشی می‌شود به خبرنگار مهر گفت: هنگامی که یک گروه نمایشی چند ماه وقت وانرژی خود را صرف به اجرا گذاشتن اثری می‌کنند و نمایش امکان به صحنه رفتن را پیدا نمی‌کند بدترین اتفاق ممکن روی می‌دهد.

وی افزود: هنگامی که نمایشی بعد از بازبینی مورد تأئید قرار نمی‌گیرد یک مسئله است و وقتی که نمایشی اصلا بازبینی نمی‌شود مسئله دیگری . حتی اگر متن نمایشی برای تصویب ارائه شود هم نمی‌توان مطمئن بود که این اثر به همان صورتی که نوشته شده اجرا می‌شود زیرا هنگام تمرین در هر نمایشی تغییراتی به وجود می‌آید که ممکن است متن را دگرگون کند.

این کارگردان ادامه داد: سخت‌ترین نوع ممیزی هنگامی است که اعلام می‌شود متنی اصلا قابلیت اجرا ندارد و یا تغییرات وارد شده به حدی است که نمی‌توان آن را بازنویسی کرد. این ممیزی هم شامل متن وهم شامل ذهن هنرمند می شود. بعضی ایرادات به حدی است که باعث می‌شود خلاقیت کارگردان از بین برود.

پورآذری خاطرنشان کرد: هر هنرمندی با یک ذهنیت خاص متنی را می‌نویسد ومحدود کردن خلاقیت نویسنده بدترین اتفاقی است که ممکن است روی دهد. اگر متنی مورد پسند قرار نگرفت حداقل می‌توان به تماشای اجرای آن نشست و رأی نهایی را بعد از دیدن و بازبینی داد.

کارگردان "آندرانیک" گفت: ممیزی متون و نمایشها باید قانونمند باشد. اگر ملاک درستی برای تغییرات ارائه شده در نمایش‌ها وجود داشته باشد وخط قرمزها با رعایت اصول و چارچوب بندی شده به هنرمندان ارائه شود همه متوجه می‌شوند که چه جملات، میزانسن‌ها، لباس، دکور و دیالوگی باید در اثرشان استفاده شود و چه مسائلی را رعایت کنند.

وی بیان کرد: اگر ملاک درستی برای ممیزی آثار نمایشی وجود داشته باشد، قبل از اینکه نمایشی مورد بازبینی قرار گیرد گروهها می‌دانند که چه مسائلی را باید رعایت کنند و بر اساس همین چارچوب هم مورد بازبینی و یا ممیزی قرار می‌گیرند و اصلاحات را هم می‌پذیرند.

پورآذری افزود: در حال حاضر حدود ممیزی‌ها مشخص نیست و هر کس با توجه به سلیقه شخصی درباره اثری نظر می‌دهد و گاهی بعضی حساسیتهای مدیران بیش از اندازه است.

وی در پایان گفت: برای سردرگم نشدن گروه‌های نمایشی و به هدرنرفتن زمان باید فکری کرد وآئین نامه‌ای تصویب کرد تا همه ملزم به رعایت آن باشند مثل قوانینی که در صدا وسیما اعمال می‌شود وهمه هنرمندان آنها را رعایت می‌کنند.