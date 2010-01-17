عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وارد کشور زلزله زده هائیتی شد.

- بر اساس یک مطالعه عنوان شد: همسران سربازان آمریکایی دچار مشکلات روحی و روانی هستند.

- پایان بی نتیجه نشست گروه 1+5 در نیویورک.

- رئیس جمهوری السالوادور به خاطرسوء استفاده های جنگ داخلی عذر خواهی کرد.

- استانبول به مجموعه پایتخت های فرهنگی اروپا پیوست.

- رژیم اسرائیل سفیر ترکیه را به اخراج از سرزمین های اشغالی تهدید کرد.

- آمریکا فهرست زندانیان بازداشت شده در زندان بگرام را منتشر کرد.

- یک هواپیمای ایران ایر در فرودگاه استکهلم با سر خوردن از خط خارج شد اما به هیچکدام از 173 سرنشین آن از جمله 149 مسافر آسیبی وارد نیامد.

- یک مسئول فلسطینی در غزه گفت: درحمله رژیم اسرائیل به غزه حدود 5 هزار باب منزل مسکونی به طورکامل تخریب شد و 50 هزار واحد دیگر خسارت جزیی دید.

- نمایندگان پارلمان افغانستان روز شنبه بار دیگر صلاحیت بیش از نیمی از نامزدهای پیشنهادی حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور برای تصدی پست های وزارت را رد کردند.