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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۸:۳۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وارد کشور زلزله زده هائیتی شد.

- بر اساس یک مطالعه عنوان شد: همسران سربازان آمریکایی دچار مشکلات روحی و روانی هستند.

- پایان بی نتیجه نشست گروه 1+5 در نیویورک.

- رئیس جمهوری السالوادور به خاطرسوء استفاده های جنگ داخلی عذر خواهی کرد.

- استانبول به مجموعه پایتخت های فرهنگی اروپا پیوست.

- رژیم اسرائیل سفیر ترکیه را به اخراج از سرزمین های اشغالی تهدید کرد.

- آمریکا فهرست زندانیان بازداشت شده در زندان بگرام را منتشر کرد.

- یک هواپیمای ایران ایر در فرودگاه استکهلم با سر خوردن از خط خارج شد اما به هیچکدام از 173 سرنشین آن از جمله 149 مسافر آسیبی وارد نیامد.

- یک مسئول فلسطینی در غزه گفت: درحمله رژیم اسرائیل به غزه حدود 5 هزار باب منزل مسکونی به طورکامل تخریب شد و 50 هزار واحد دیگر خسارت جزیی دید.

- نمایندگان پارلمان افغانستان روز شنبه بار دیگر صلاحیت بیش از نیمی از نامزدهای پیشنهادی حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور برای تصدی پست های وزارت را رد کردند.

کد مطلب 1018397

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