یارانه انرژی در یک ماه برابر بودجه عمرانی یکسال استان است

حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به یارانه های پرداختی دولت در بخش انرژی و سوخت در استان مرکزی گفت: در ماه آذر گذشته 230 میلیارد تومان یارانه در چهار محصول پرمصرف انرژی به استان پرداخت شده است که از این مبلغ 146 میلیارد تومان آن سهم نیروگاه شازند و رودشور زرندیه برای تولید برق شده است.

به گفته این مسئول، استان مرکزی به دلیل جایگاه صنعتی خود و صنایع انرژی بر از یارانه دریافتی سرسام آوری در بخش انرژی بهره می برد که این موضوع نشان می دهد که باید در اصلاح الگوهای مصرف در بخش صنعت و مصارف خانگی توجه و اهتمام بیشتری از سوی مشترکان انرژی صورت گیرد.

مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی تاکید کرد: به دلیل شدت بالای مصرف سوخت در استان، در مجموع در یکسال، دولت در بخش انرژی و در فرآورده های نفتی توزیع شده از سوی این شرکت سالانه هزار و 500 میلیارد تومان یارانه به دو نیروگاه شازند و رودشور پرداخت می کند که در صورت احتساب یارانه های پرداختی به دیگر مصرف کنندگان، این رقم به شدت افزایش خواهد یافت.

وی گفت: برای تامین برق در نیروگاه رودشور زرندیه روزانه 3.5 میلیون لیتر نفت گاز به قیمت 165 ریال فروخته می شود که در صورت فروش همین میزان سوخت در بازارهای خلیج فارس می توان هر لیتر از این فرآورده را به قیمت شش هزار و 668ریال به فروش رساند که فاصله فروش این محصول به نیروگاه رود شور تا قیمت خلیج فارس نشان از وسعت بالای یارانه پرداختی دولت به این بخش دارد.

برای تامین برق در نیروگاه رودشور زرندیه روزانه 3.5 میلیون لیتر نفت گاز به قیمت 165 ریال فروخته می شود که در صورت فروش همین میزان سوخت در بازارهای خلیج فارس می توان هر لیتر از این فرآورده را به قیمت شش هزار و 668ریال به فروش رساند که فاصله فروش این محصول به نیروگاه رود شور تا قیمت خلیج فارس نشان از وسعت بالای یارانه پرداختی دولت به این بخش دارد مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی

صادقیان به یارانه پرداختی به نفت کوره تحویلی به نیروگاه شازند اشاره کرد و گفت: قیمت نفت کوره تحویلی به این نیروگاه 165 ریال است در حالی که این رقم در فوب خلیج فارس پنج هزار و 629 ریال است که بررسی این رقم ضرورت صرفه جویی و استفاده بهینه مردم در استفاده از انرژی الکتریکی برای کاهش مصرف نیروگاه ها و استفاده آنان از انرژی را دو چندان کرده است.

مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد مصرف فرآورده های سوختی استان در ماه گذشته بیان داشت: در ماه گذشته 20 میلیون لیتر نفت سفید در استان مرکزی مصرف شده است که با وجود فرارسیدن زمستان و ذخیره سازی این فرآورده مصرف آن در استان روبه کاهش است که علت اصلی آن اجرای طرح های گازرسانی به مناطق مختلف و روستاهای استان بوده است.

وی همچنین گفت: در مصرف بنزین در ماه گذشته رکود مصرف این فرآورده به میزان 35 میلیون لیتر به ثبت رسیده است که در این زمینه نسبت به مدت مشابه قبل از آن رشدی معادل 1.5 درصد را شاهد هستیم که این رشد ناچیز است ولی در مصرف نفت و گاز در استان شاهد مصرف 74 میلیون لیتر از این محصول بوده ایم که رشد آن با رشد کشوری یکسان بوده است.

صادقیان از مصرف نفت و گاز نیروگاه شازند به میزان 85 میلیون لیتر خبر داد و بیان داشت: در هر زمان که گاز نیروگاه شازند قطع شود این شرکت با ارائه نفت و گاز و مازوت به نیروگاه نسبت به تامین سوخت مورد نیاز آن اقدام می کند که در ماه گذشته به دلیل چند روز تعطیلی روزهای عاشورا و تاسوعای حسینی در این روزها نیروگاه از گاز استفاده کرده و سوخت از این شرکت دریافت نکرده است.

وی اضافه کرد: نیروگاه در مصرف نفت کوره 162 میلیون لیتر از این محصول را در ماه گذشته به مصرف رسانده است و در برخی از ایام نیز روزانه در مدت 24 ساعت بین 6.5 تا هفت میلیون لیتر مصرف دارد که در ماه گذشته احتمالا این مقدار بیشتر بوده است.

این مسئول، بیشترین مصرف نفت و گاز را در استان مرکزی در شهرستان ساوه دانست و گفت: به دلیل فعالیت نیروگاه رودشور در این شهرستان 26 میلیون لیتر نفت و گاز در این شهرستان به مصرف رسیده است که بیشترین پرداخت یارانه در این بخش به این شهرستان اعطا شده است.

وی بیشترین سهم استفاده از یارانه بنزین را در اراک عنوان کرد و اظهار داشت: در ماه گذشته در اراک بیش از 10 میلیارد تومان یارانه استفاده از بنزین به مصرف کنندگان پرداخت شده است.