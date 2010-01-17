150 کتابخانه مساجد روستایی از حمایت تبلیغات اسلامی خوزستان برخوردار است

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این حمایت در قالب طرحی با نام «طرح حمایت از کتابخانه های شبستانی مساجد خوزستان» انجام می شود که در این طرح مساجد روستایی دارای روحانی مستقر، طرح هجرت یا روحانی فعال مورد حمایت و مساعدت قرار می گیرند.

وی افزود: این طرح در بهمن ماه سال جاری در سراسر مناطق استان خوزستان برگزار می شود.

بلک گفت: اعتبارات فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان به میزان 400 میلیون ریال افزایش یافته است.

وی افزود: به منظور اجرای برنامه های فرهنگی در سطح استان و با پیگیری های به عمل آمده و موافقت استاندار خوزستان با افزایش مبلغ 400 میلیون ریال به بخش فرهنگی این اداره کل، این اعتبار تخصیص و ابلاغ شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: با این افزایش اعتبار در کارهای فرهنگی شتاب مطلوبی خواهیم داشت.

بلک اظهار داشت: اولین یادواره شهدای مسجد آیت الله جزایری به عنوان اولین پایگاه انقلاب و اولین پایگاه بسیج مردم در استان خوزستان در شهر اهواز برگزار می شود.

وی افزود: این پایگاه شهیدانی چون استاد شهید جمالپور، استاد شهید علم الهدی، استاد شهید مجدزاده، درفشان، درویشی و 75 شهید دیگر در دوران دفاع مقدس تقدیم کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان اضافه کرد: مسئولیت برگزاری این یادواره توسط حضرت آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز بر عهده این اداره کل گذاشته شده که امیدواریم بتوانیم گوشه ای از علوم این بزرگواران و رشادتهای آنان را به نمایش بگذاریم.