سنندج یک متر مربع فضای پارکینگ ندارد

جلال شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم رعایت قانون در سالهای گذشته و نبود چشم اندازی مناسب در شهر، سنندج حتی یک متر مربع نیز پارکینگ ندارد و این مهم به منازل مسکونی و مجتمع تجاری نیز سرایت کرده است.

وی ادامه داد: در حالی که سالهای گذشته و با توجه به رونق ساخت و ساز در سنندج می شد با برنامه ریزی بهتر و رعایت قوانین موجود معماری و شهرسازی اقدام به ساخت پارکینگ در مناطق مختلف شهر کرد که نه تنها این مهم صورت نگرفته بلکه فضای پارکینگی که می بایست در منازل مسکونی و مجتمعهای تجاری ساخته می شد نیز به فروش رفته است و افراد با پرداخت جریمه از ساخت آن سرباز زده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به مشکلات کنونی شهر سنندج در بخش ترافیک بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات ما نبود فضای پارک در هسته های مرکزی شهر و تبدیل حاشیه خیابانها و معابر عمومی به پارکینگ است که این مشکل به نبود سیاست گذاریهای مسئولان گذشته شهرداری و شورای شهر باز می گردد.

شریعتی گفت: در گذشته شهرداری با فروش فضای پارکینگ در جریان ساخت و سازهای صورت گرفته در مرکز شهر هرچند اقدام به کسب درآمد برای خود کرده است ولی متاسفانه امروز شرایط را به گونه ای رقم زده که مشکل ترافیک و نبود فضای پارک باعث بروز مشکلات مختلفی برای شهر شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت موجود تاکید بسیار زیادی بر روی ایجاد و احداث فضای پارکینگ در جریان ساخت و سازهای جدید در سنندج صورت گرفته و مقرر شد که به هیچ عنوان شهرداری اقدام به فروش فضای پارکینگ در منازل مسکونی و مجتمع های تجاری در دست ساخت نکند.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به برنامه های ایجاد پارکینگ در این شهر عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه های شهرداری و شورای شهر در کوتاه مدت ایجاد پارکینگ طبقاتی در پارک استقلال است که در هسته مرکزی شهر سنندج واقع شده و طرحهای مطالعاتی این مهم به پایان رسیده و طی روزهای آینده مراحل اجرایی آن آغاز می شود.

شریعتی در پایان گفت: در کنار احداث پارکینگ طبقاتی در مرکز سنندج که امیدواریم تا پایان سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز شود، طرحهای مختلف دیگری نیز در دست مطالعه است که در صورت داشتن توجیه فنی لازم اجرا خواهند شد تا بخشی از مشکلات نبود پارکینگ در سنندج را از میان برداریم.