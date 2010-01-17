نیک منش فرماندار زرندیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استاندار مرکزی شامگاه شنبه در مراسم معارفه فرماندار زرندیه گفت: وفاق و همدلی، رعایت قانون، منابع انسانی توانمند و سعه صدر از ویژگی های مدیران است و همه مدیران باید نسبت به توجه به این موارد برای موفقیت در امور خود بکوشند.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: مسئولان در نظام اسلامی باید بدانند که مسئولیت برای آنان به معنی دستیابی به قدرت نیست بلکه به معنی افزایش مسئولیت آنان برای خدمتگزاری به مردم است و در این راستا باید از شیوه های مدیریتی ائمه اطهار در منش مدیریتی بهره گرفته شود.

وی اضافه کرد: استفاده از نیروی انسانی توانمند برای رساندن سازمان به اهداف تعالی پیش بینی شده از لوازم کار مدیران است که در این راستا باید از این نیروها بهره بیشتری گرفته شود.

شعبانی فرد اجرای درست و دقیق قوانین و مقررات را از دیگر ضروریات کار مدیران برشمرد و بیان داشت: استفاده از اهرم قانون برای رسیدن به اهداف و برنامه های دستگاه ها ضروری است و در این راستا باید بهره گیری از قانون مانع از بروز هرج و مرج در سازمان اداری شد.

استاندار مرکزی با اشاره به جایگاه شهرستان زرندیه در برنامه ریزی های مسئولان استان و کشور گفت: این شهرستان از امکانات و توانمندی های بالقوه ای در جذب سرمایه برخوردار است که مسئولان شهرستان باید با توجه بیشتر به این موضوع بسترهای لازم را برای افزایش بیشتر سرمایه سرمایه گذاران در زرندیه فراهم کنند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس نیز گفت: بودجه عمرانی شهرستان زرندیه در ابتدای تاسیس آن به عنوان شهرستان در شش سال پیش تنها 900 میلیون تومان بوده است که این میزان هم اینک به 20 میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع نشان از فعالیت مناسب فرماندار این شهرستان و برقراری تعامل با سرمایه گذاران دارد.

حجت الااسلام حسین اسلامی افزود: شهرستان زرندیه در حال جهش بالایی است به گونه ای که به دلیل نزدیکی به تهران و داشتن زیرساختهای مناسب برای جذب سرمایه در این شهرستان در پنج سال آینده زرندیه به عنوان یکی از قطبهای گردشگرخیز و صنعتی استان مرکزی تبدیل خواهد شد.

در این مراسک از خدمان محمدعلی کشاورزی فرماندار بازنشسته زرندیه قدردانی و شمس الدین نیک منش به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی و منصوب شد.