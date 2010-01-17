مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ و جزئیات برگزاری آزمون فوق تخصصی پزشکی اعلام شد

رئیس قوه قضائیه: قاضی از هرگونه دخالت سیاست در قضاوت باید اجتناب کند

احتمال لغو سهمیه بندی بنزین در سال آینده

اعتماد:

مقابله با جنگ نرم ماموریت جدید مطبوعات

هفته نامه برنامه متعلق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت گزارش داد؛ افزایش 400 هزار نفری جمعیت فقیر کشور

در مراسم تودیع نمایندگی ولی فقیه؛ ری شهری: هنر نیست که از خانواده شهید کودتاچی بسازیم

ابرار:

دفاع رادان از حسینیان

با اصلاح قانون مطبوعات: هیئت نظارت بر مطبوعات مسئول نظارت بر خبرگزاری های داخلی شد

سهم 8/2 درصدی ایران از کل تجارت دریایی جهان

ابتکار:

سرپرست جدید حجاج ایرانی: حج عمره متوقف شد

پیگیری قضایی سخنان نماینده اصولگرا از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ مشایی علیه مطهری

بنزین لیتری 400 تومان می شود؟ احتمال لغو سهمیه بندی بنزین در سال 89

اسرار:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: واگذاری تعیین تکلیف بنزین 89 به دولت

سفیر ایران در روسیه؛ روسیه دوستی با ایران را قربانی روابط مقطعی با آمریکا نمی کند

مشایی خبر داد: پیگیری حقوقی اظهارات مطهری علیه احمدی نژاد

اطلاعات:

از 3 تا 22 بهمن انجام خواهد شد؛ آخرین مرحله جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار برای پرداخت یارانه

برخی هشدارها درباره سلامت آب تهران ضروری است

حقوق فرهنگیان بازنشسته پیش از موعد تا پایان دی پرداخت می شود

تفاهم:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: احتمال لغو سهمیه بندی بنزین

حضور مینیاتور تا پایان سال در بازار خودروی کشور

پله پله تا الحاق ایران به WTO

تهران امروز:

سهام عدالت و بنگاه های زودبازده در انتظار فرجامی مشابه؛ گردش اقتصادی از چپ به راست

قیمت بنزین در انتظار تصمیم دولت؛ گمانه زنی های نمایندگان از 250 تا 400 تومان

توصیه های ری شهری در روز خداحافظی؛ آیت الله همه را به پرهیز از تندروی فراخواند

جام جم :

کارشناسان هشدار می دهند؛ کمین شیطان پرستان در دانشگاه ها

150 هزار کشته تازه ترین آمار قربانیان زلزله هائیتی

با 4 گل در بوشهر؛ شاهین، پرسپولیس را شکار کرد

جوان:

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: شمشیر اسلام برای خاموش کردن فتنه است

قاضی عسکر: تا اطلاع ثانوی حج عمره نداریم

رئیس شاخه روحانیون حزب اعتماد ملی: حزب اعتماد ملی دیگر وجود خارجی ندارد

جمهوری اسلامی:

همزمان با استقبال گروه های سیاسی از حذف بعثی ها در انتخابات صورت گرفت؛ طرح اشغال نظامی درازمدت کردستان عراق توسط آمریکا

رئیس اطلاعات پنتاگون؛ مدرکی درباره تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته ای وجود ندارد

جهان صنعت:

ابهام در پرداخت سود سهام عدالت؛ 1900 میلیارد تومان در چاله بدهی های دولت

گزارش "جهان صنعت" از بررسی دو لایحه؛ شرایط سخت بررسی بودجه 89 در مجلس

نگرانی اعضای اتاق بازرگانی: حتی نمی شود3 ماه آینده را دید

حمایت:

مقام ارشد اطلاعاتی پنتاگون با اقرار به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران: مدرکی نداریم

توقف موقت عمره مفرده

وزیر آموزش و پرورش خبر داد: پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد تا پایان دی

خراسان:

جدول زمانی و جزئیات اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها اعلام شد

در دیدار فراکسیون اقلیت مجلس؛ رئیس قوه قضائیه: ‌ادعای تقلب در انتخابات دروغ بزرگی بود که منشاء خسارتهای بسیار شد

وزیر علوم: پرونده حادثه کوی دانشگاه فراموش نشده و پیگیری می شود

دنیای اقتصاد:

مجلس تعیین قیمت بنزین را به دولت واگذار می کند؛ گمانه زنی بنزینی برای سال 89

تصویب آیین نامه برای محاکمه مفسدان اقتصادی

بازار وام مسکن یک طرفه شد

سیاست روز:

برنامه پنجم هم از قطع وابستگی به نفت و گاز سخن گفته است؛ 100 آرزوی حذف وابستگی به نفت

برای ثبت در تاریخ؛ شاهین 4- پیروزی 1؛ حماسه دایی

با حضور رئیس جمهور؛ سند ثبت چادر و حجاب اقوام ایرانی امضا شد

فرهنگ آشتی:

اظهارات ضد و نقیض در محفل مجلسی ها؛ احتمال لغو سهمیه بندی با فروش بنزین 400 توانی

رئیس جمهور در مراسم ثبت ملی چادر و حجاب اقوام ایرانی خواستار شد: تشکیل ستاد ملی احیای پوشش ایرانی و معرفی آن به جهان

عدم پرداخت اقساط و بدهی منجر شد؛ اخراج 4 نهاد بزرگ شبه دولتی از خصوصی سازی

فرهیختگان:

سکان بنزین در دست دولت؛ حذف سهمیه بندی بنزین قوت گرفت

چین نماینده سطح پایین به نشست اعزام کرد؛ اختلاف 1+5 درباره فعالیت هسته ای ایران

انتقاد نمایندگان از روند اجرایی مصوبات سفرهای استانی؛ پیشرفت اندک پروژه های بزرگ

کاروکارگر:

متکی در نشست همکاری های سه جانبه ایران، پاکستان و افغانستان: ایران از هرگونه اقدام علیه تروریسم در منطقه استقبال می کند

چادر و حجاب اقوام ایرانی ثبت ملی شد

آیت الله لاریجانی در دیدار نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس: قوه قضائیه مستقل باید خواست همه باشد

کیهان:

در پاسخ به تهدیدها و تحرکات ایذایی اسرائیل؛ نصرالله: صهیونیست‌ها حمله کنند چهره منطقه را تغییر می دهیم

سود سهام عدالت از اول بهمن در حساب بازنشستگان

افزایش نگران کننده شمار قربانیان زلزله هائیتی

گسترش:

ایران‌خودرو، خودروساز برتر خاورمیانه شد

رئیس هیئت عامل "ایدرو" اعلام کرد: صنعتی سازی ساختمان شتاب می گیرد

دعوت رئیس جمهوری از طراحان و هنرمندان برای معرفی الگوی پوشش اسلامی به جهان

وطن امروز:

بزرگترین قانون شکنی؛ تحلیل رئیس دستگاه قضا از نحوه پیگیری ادعای دروغ تقلب

چادر در فهرست میراث معنوی ثبت شد

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛ پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد، تا پایان دی

همشهری:

اصلاح فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها؛ 3 تا 22 بهمن

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت؛ احتمال توقف عمره مفرده در سال 89

طول متروی تهران امسال به 114 کیلومتر می رسد

هدف واقتصاد:

تعیین تکلیف بنزین 89 بر عهده دولت گذاشته شد؛ احتمال لغو سهمیه بندی و فروش بنزین 400 تومانی

معاون خصوصی سازی اعلام کرد: ممانعت از حضور 4 شرکت بزرگ در مزایده های دولتی

مدیرعامل متروی تهران خبر داد: احداث نخستین خط متروی بدون راننده