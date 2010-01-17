تشریح جزئیات کنکور کارشناسی ارشد89 / تعداد داوطلبان و زمان توزیع کارت

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1389 برای 145 کد رشته شامل 52 کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، 13 کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، 27 کد رشته در گروه فنی ومهندسی، 25 کد رشته در گروه کشاورزی، 10 کد رشته در گروه هنر، 14 کد رشته در گروه علوم پزشکی ( فقط برای دانشگاه تربیت مدرس)، 4 کد رشته در گروه دامپزشکی دانشجو پذیرش می شود.

766 هزار و 944 داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند

وی اظهار داشت: ثبت نام در آزمون برای 141 کد رشته امتحانی از 145 کد رشته امتحانی و همچنین اولین مرحله آزمون پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور بر اساس برنامه زمانی به صورت متمرکز و از طریق شبکه اینترنت انجام شد. در آزمون 139 کد رشته و اولین مرحله المپیاد 766 هزار و 944 داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد 383 هزار و 129 نفر زن و 383 هزار و 815 نفر مرد هستند.

63 هزار و 188 نفر متقاضی شرکت در آزمون کد رشته امتحانی دوم کارشناسی ارشد

معاون سازمان سنجش آموزش کشور به مهر گفت: نظر به اینکه بر اساس ضوابط داوطلبان می توانستند در صورت واجد شرایط و علاقه مند بودن از میان 66 کد رشته امتحانی شناور مندرج در دفترچه راهنما یکی از کد رشته های مذکور را به عنوان کد رشته امتحانی دوم علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی انتخاب کنند 63 هزار و 188 نفر نیز متقاضی شرکت در آزمون کد رشته امتحانی دوم شده اند.

جزئیات توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد 89

وی با اشاره توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد 89 اضافه کرد: با توجه به اینکه آزمون هر کد رشته به طور جداگانه برگزار می شود و هر داوطلب برای شرکت در آزمون هر کد رشته باید کارت مربوط را داشته باشد برای داوطلبانی که در دو کد رشته امتحانی ثبت نام کرده اند دو کارت ورود به جلسه صادر می شود.

صدور 830 هزار و 132 کارت ورود به جلسه آزمون

خدایی ادامه داد: از این رو 830 هزار و 132 کارت ورود به جلسه آزمون صادر خواهد شد که از این تعداد 408 هزار و 850 کارت مربوط به خواهران و 421 هزار و 282 کارت مربوط به برادران می شود.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ارشد از 26 بهمن ماه

وی ادامه داد: بر اساس برنامه زمانی کارت ورود به جلسه آزمون از طریق شبکه اینترنت سازمان سنجش از 26 بهمن ماه تا 28 بهمن ماه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با توزیع کارت اینترنتی در نشریه دوشنبه 19 بهمن ماه و 26 بهمن ماه منتشر و همزمان بر روی سایت قرار داده می شود. همچنین به منظور آشنایی داوطلبان با نحوه برگزاری آزمون و نحوه علامتگذاری در پاسخنامه برگه راهنمای شرکت در آزمون از 26 بهمن ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد تا داوطلبان با مراجعه به سایت سازمان نسبت به مطالعه آن اقدام کنند.

میزان تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد

خدایی در زمینه تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد به مهر گفت: معدل کارشناسی در کنکور کارشناسی ارشد به میزان 20 درصد تأثیرگذار خواهد بود.

وی گفت: این 20 درصد در کنکور امسال نیز مانند سال گذشته به صورت تراز شده اعمال می شود.



معاون سازمان سنجش درباره زمان برگزاری این کنکور نیز به مهر گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال 89 در صبح و بعدازظهر 28، 29 و 30 بهمن ماه برگزار می شود.