سرانه مصرف ماهی در استان مرکزی هفت کیلوگرم است

سیدهادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در سال 76 مصرف سرانه ماهی در استان مرکزی تنها 200 گرم بود که با انجام فعالیتهای فرهنگی، برگزاری نمایشگاه های مختلف و نیز اطلاع رسانی از مزایای مصرف ماهی و تاثیر آن در سلامتی انسان این میزان تا پایان برنامه چهارم به 10 کیلوگرم رسیده است.

وی اعتبارات امسال بخش شیلات را 129 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون تنها 74 درصد از این اعتبار تخصیص یافته که این میزان 58 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

مدیر شیلات استان مرکزی از مصوب شدن برگزاری کمیته تخصصی و امنیت غذایی در استان خبر داد و گفت: با تشکیل هر دو ماه یک بار این کمیته راهکارهای اجرایی برای افزایش سرانه مصرف آبزیان در استان برنامه ‌ریزی می ‌شود.

موسوی با اشاره به اینکه استان مرکزی از نظر تنوع ماهیان زینتی در سطح استان رتبه نخست و از نظر تولید مقام دوم کشور را دارد، خاطرنشان کرد: طی 9 ماهه امسال شش میلیون و 815 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در استان شامل آنجل، اسکار، بارب، زبرا و انواع دیگری از این ماهیان تولید شده است.

وی ادامه داد: از این میزان 156 هزار قطعه به ارزش 220 هزار دلار به کشورهای عربی، عراق، کویت و امارات صادر شده است.

مدیر شیلات استان مرکزی خاطرنشان کرد: در زمینه ماهیان زینتی یک فقره موافقتنامه اصولی با ظرفیت دو میلیون قطعه در فضایی به وسعت سه هزار و 400 مترمربع در شهرستان ساوه و یک پروانه تاسیس به ظرفیت 400 هزار قطعه در زمینی به وسعت 400 مترمربع صادر شده است.

موسوی تعداد واحدهای فعال ماهیان زینتی در استان را 28 واحد عنوان کرد و ادامه داد: با بهره ‌برداری از شهرک ماهیان زینتی در شهرستان محلات مجموع تولیدات ماهیان زینتی استان به 20 میلیون قطعه خواهد رسید.