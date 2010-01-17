رفع آلودگی زیست محیطی کارخانه ذوب خاتون آباد با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد کمالی شامگاه شنبه در کارگروه سلامت استان کرمان با اشاره به لزوم رعایت نکات زیست محیطی در واحدهای صنعتی گفت: با پیگیری های صورت گرفته طی سالهای اخیر میزان آلودگی در کارخانه ذوب مس خاتون آباد در شهرستان شهربابک 85 درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: در این زمینه طرحهای مختلفی تعریف و اجرا شده است که در راستای کاهش آلودگی بسیار موثر بوده است.

کمالی عنوان کرد: اصلاح و بازسازی سیستم موجود کارخانه، سرویس منظم سیستمهای مختلف کارخانه و کاهش شارژ کارخانه از مهمترین اقداماتی بوده که در کاهش آلودگی موثر واقع شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته بزودی 15 درصد آلودگی باقیمانده نیز برطرف می شود.

کمالی در ادامه بر رعایت اصل پیشگیری به خصوص در مسائل بهداشتی تاکید کرد و گفت: با اجرای این اصل میزان هزینه های بهداشتی جامعه که مبلغ قابل توجهی است کاهش می یابد.

وی مهمترین عامل در این زمینه را فرهنگسازی و آموزش دانست و خواستار فعالیت شورای سلامت استان کرمان در این زمینه شد.

کمالی با اشاره به تدوین سند سلامت در استان کرمان افزود: با توجه به تاثیرگذاری این سند در ارتقاء سطح سلامت جامعه و همه دستگاه های دولتی باید در اجرای این طرح همکاری لازم با دانشگاه علوم پزشکی را انجام دهند.