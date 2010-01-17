مرحله جدید اعزام زائران به عتبات از 3 بهمن آغاز می شود

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در قرعه کشی آخرین مرحله ثبت نام زائران عتبات عالیات که اواسط دی ماه صورت گرفت اسامی 150 هزار نفر اعلام شد که این تعداد طی 50 روز به عتیات اعزام خواهند شد.

این مقام مسئول در سازمان حج و زیارت تاکید کرد: زمان اعزام زائران به عتبات عالیات از سوم بهمن تا 21 اسفند ماه خواهد بود و ثبت نام دوره بعد نیز اواخر بهمن ماه آغاز می شود.

براساس اعلام سازمان حج در حال حاضر روزانه سه هزار نفر از طریق زمینی به عتبات عالیات اعزام می شوند که تا پایان سال ظرفیت اعزام زائران به چهارهزار نفر افزایش می یابد.

این مقام ارشد در سازمان حج و اوقاف با اشاره به اینکه اعزام مرحله بعد زائران نیز از 21 اسفند ماه آغاز می شود، گفت: اعزام این افراد نیز تا نیمه دوم اردیبهشت ماه سال 89 ادامه پیدا خواهد کرد.

هزینه کلی سفر به عتبات عالیات و اقامت در بهترین هتلهای بغداد 343 هزار تومان، اقامت در هتل درجه دو 325 هزار تومان و اقامت در هتل درجه 3 نیز 307 هزار تومان است.