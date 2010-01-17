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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

جام ملت‌های 2010 آفریقا/

نیجریه و مصر مقابل حریفان خود پیروز شدند

نیجریه و مصر مقابل حریفان خود پیروز شدند

تیم‌های ملی فوتبال نیجریه و مصر شنبه شب در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیجریه دیشب در گروه C رقابت‌ها با تک گل یاکوبو آیگبنی (41 - پنالتی) مقابل بنین پیروز شد. مصر در همین گروه با دو گل داریو خان (47 - گل به خودی) و محمد ناجی (81) از سد موزامبیک گذشت.

این رقابت‌ها امشب با دو دیدار در گروه D طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* گابون - تونس
* کامرون - زامبیا

بیست و هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا با شرکت 16 تیم از روز سیزدهم دی ماه آغاز شده و به مدت سه هفته به طول خواهد انجامید.

تیم ملی فوتبال مصر با 6 عنوان قهرمانی به عنوان پرافتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقاست.

کد مطلب 1018470

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