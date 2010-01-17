آغاز ماموریت اکتشافی ناوگان روباتیک اروپا در اقیانوس اطلس

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین ناوگان روباتهای زیردریایی بدون موتور اروپا اولین سفر اکتشافی خود را به سوی اقیانوس اطلس آغاز می کند. این روباتها توسط موسسه علوم دریایی لیبنیز آلمان کنترل شده و می توانند اقیانوسها را تا عمق هزار متری با صرف انرژی برابر انرژی مورد نیاز چراغ یک دو چرخه درنوردند.

تجهیزات همراه این روباتهای زرد رنگ دومتری تجهیزات الکترونیک، حسگرها و باطری های پیشرفته هستند و روباتها می توانند یافته های خود را در زمان واقعی به مرکز مطالعات ارسال کند. همچنین امکان اتصال به این ناوگان با کمک تلفن ماهواره ای و برنامه ریزی مجدد آن برای آغاز ماموریتی جدید به این شیوه وجود دارد.

روباتهای بدون موتور یا گلایدر مسیری زیگزاگ را میان سطح دریا تا عمق هزار متری حرکت کرده و قادرند هر یک به تنهایی برای ماه ها به فعالیت خود ادامه دهند. تجهیزاتی برای اندازه گیری حرارت، میزان شوری، اکسیژن و میزان کلروفیل در آب دریا نیز در میان تجهیزات این روباتها قرار دارند.

پس از آزمایشهای نهایی روباتها در ماه مارچ 2010 در فاصله 60 مایل دریایی در شمال شرق جزیره ای به نام کیپ ورد رها خواهند شد و به مدت دو ماه به بررسی ویژگی های فیزیکی و بیوژئوشیمی اقیانوس اطلس خواهند پرداخت.

بر اساس گزارش سی ان ان، هدف از این پروژه دستیابی به درک بهتری از چرخه آب، لایه بندی آن و تاثیرات فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی بر روی محیط اقیانوسی اعلام شده است، روباتها از مرکز کنترلی در کیل از راه دور کنترل خواهند شد.