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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

هیئت واگذاری تصمیم گرفت /

تعیین تکلیف شرکتهای نفتی قابل واگذاری

تعیین تکلیف شرکتهای نفتی قابل واگذاری

بنا بر تصمیم اعضای هیئت عالی واگذاری، کارگروهی به منظور تعیین تکلیف شرکتهای نفتی برای واگذاری تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگروه وضعیت کلیه شرکتهای نفتی اعم از پتروشیمی، گاز، پخش و پالایش و شرکت ملی نفت ایران مورد بازنگری قرار گرفته تا تکلیف آنها از لحاظ شمولیت بحث سهام عدالت، رد دیون و خصوصی سازی روشن شود.

همچنین، موضوع مطالبات شرکت ملی نفت از سایر شرکتها نیز مورد بررسی و بازنگری قرار خواهد گرفت. قرار است تعدادی از شرکتهای نفتی، بعد از بررسی واعمال حاکمیت کارگروه، جهت واگذاری از طریق سهام عدالت، برخی تحت عنوان رد دیون و مابقی از طریق عرضه سهام در بورس به بخش خصوصی واگذار شوند.

جلسات این کارگروه از هفته آینده آغاز می شود.

کد مطلب 1018483

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