تعیین تکلیف شرکتهای نفتی قابل واگذاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگروه وضعیت کلیه شرکتهای نفتی اعم از پتروشیمی، گاز، پخش و پالایش و شرکت ملی نفت ایران مورد بازنگری قرار گرفته تا تکلیف آنها از لحاظ شمولیت بحث سهام عدالت، رد دیون و خصوصی سازی روشن شود.

همچنین، موضوع مطالبات شرکت ملی نفت از سایر شرکتها نیز مورد بررسی و بازنگری قرار خواهد گرفت. قرار است تعدادی از شرکتهای نفتی، بعد از بررسی واعمال حاکمیت کارگروه، جهت واگذاری از طریق سهام عدالت، برخی تحت عنوان رد دیون و مابقی از طریق عرضه سهام در بورس به بخش خصوصی واگذار شوند.

جلسات این کارگروه از هفته آینده آغاز می شود.