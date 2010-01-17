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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

تساوی آبی و تحقیر قرمز /

گزارش مهر از هفته بیست‌وسوم لیگ برتر / شکار شاهین سقوط کرد

گزارش مهر از هفته بیست‌وسوم لیگ برتر / شکار شاهین سقوط کرد

در هفته‌ای که مدعیان بالای جدول با تساوی برابر حریفان خود متوقف شدند، استیل آذین با برتری خارج از خانه برابر پیکان قزوین به رده سوم جدول صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و سوم لیگ برتر در مجموع 9 بازی برگزار شده، 15 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 6/1 گل برای هر بازی است.

* در این هفته دیدارهای مقاومت شهید سپاسی شیراز - سایپا کرج و ذوب آهن اصفهان - مس کرمان با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید و کم گل‌ترین دیدارهای هفته شدند. از سوی دیگر در دیدار شاهین بوشهر - پرسپولیس پنج گل از خط دروازه‌ها گذشت و باعث شد این بازی پرگل ترین دیدار هفته شود.

* در بین 18 تیم لیگ برتری تیم فوتبال استیل آذین تهران با صعود به رده سوم جدول رده بندی، بیشترین صعود را داشت و پرسپولیس با سقوط 2 پله‌ای به رده پنجم بیشترین سقوط را.

* در هفته بیست و سوم لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های سپاهان و ذوب آهن اصفهان، استقلال تهران، ملوان بندرانزلی، مقاومت سپاسی شیراز، صبای قم، سایپا کرج، استقلال اهواز، مس کرمان و ابومسلم مشهد جایگاه شان در جدول رده بندی تغییر نکرد. تیم‌های تراکتورسازی تبریز، شاهین بوشهر و راه آهن شهرری یک پله در جدول صعود داشتند و این در حالی بود که  تیم‌های پیکان قزوین، پاس همدان و فولادخوزستان یک پله در جدول سقوط کردند.

- نتایج دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
* پاس همدان یک - سپاهان اصفهان یک
* مقاومت شهید سپاسی شیراز صفر - سایپا کرج صفر
* پیکان قزوین صفر - استیل آذین تهران یک
* صبای قم 2 - استقلال اهواز صفر
* فولاد خوزستان صفر - ملوان بندرانزلی صفر
* استقلال تهران 2 - تراکتورسازی تبریز 2
* شاهین بوشهر 4 - پرسپولیس یک
* ذوب آهن اصفهان صفر - مس کرمان صفر
* راه آهن شهرری یک - ابومسلم خراسان صفر

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و سوم

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1- سپاهان

22

13

6

3

42

18

22+

45

2- ذوب آهن

23

11

9

3

35

22

13+

42

3- استیل آذین

23

9

9

5

39

34

5+

36

4- استقلال

23

8

10

5

33

26

7+

34

5- پرسپولیس

23

8

10

5

33

29

4+

34

6- تراکتورسازی

23

8

9

6

31

28

3+

33

7- پیکان

23

8

9

6

25

22

3+

33

8- ملوان

23

8

9

6

21

26

5-

33

9- مقاومت

22

7

10

5

26

21

5+

31

10- صبا

23

9

4

10

34

32

2+

31

11- سایپا

23

7

8

8

28

34

6-

29

12- اس اهواز

23

7

6

10

27

38

11-

27

13- شاهین

23

5

11

7

30

29

1+

26

14- پاس

23

6

7

10

24

30

6-

25

15- مس

23

6

6

11

31

39

8-

24

16- راه آهن

23

5

8

10

25

34

9-

23

17- فولاد

23

3

12

8

17

21

4-

21

18- ابومسلم

23

2

9

12

18

36

18-

15
کد مطلب 1018500

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