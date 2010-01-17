به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و سوم لیگ برتر در مجموع 9 بازی برگزار شده، 15 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 6/1 گل برای هر بازی است.

* در این هفته دیدارهای مقاومت شهید سپاسی شیراز - سایپا کرج و ذوب آهن اصفهان - مس کرمان با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید و کم گل‌ترین دیدارهای هفته شدند. از سوی دیگر در دیدار شاهین بوشهر - پرسپولیس پنج گل از خط دروازه‌ها گذشت و باعث شد این بازی پرگل ترین دیدار هفته شود.

* در بین 18 تیم لیگ برتری تیم فوتبال استیل آذین تهران با صعود به رده سوم جدول رده بندی، بیشترین صعود را داشت و پرسپولیس با سقوط 2 پله‌ای به رده پنجم بیشترین سقوط را.

* در هفته بیست و سوم لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های سپاهان و ذوب آهن اصفهان، استقلال تهران، ملوان بندرانزلی، مقاومت سپاسی شیراز، صبای قم، سایپا کرج، استقلال اهواز، مس کرمان و ابومسلم مشهد جایگاه شان در جدول رده بندی تغییر نکرد. تیم‌های تراکتورسازی تبریز، شاهین بوشهر و راه آهن شهرری یک پله در جدول صعود داشتند و این در حالی بود که تیم‌های پیکان قزوین، پاس همدان و فولادخوزستان یک پله در جدول سقوط کردند.

- نتایج دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پاس همدان یک - سپاهان اصفهان یک

* مقاومت شهید سپاسی شیراز صفر - سایپا کرج صفر

* پیکان قزوین صفر - استیل آذین تهران یک

* صبای قم 2 - استقلال اهواز صفر

* فولاد خوزستان صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* استقلال تهران 2 - تراکتورسازی تبریز 2

* شاهین بوشهر 4 - پرسپولیس یک

* ذوب آهن اصفهان صفر - مس کرمان صفر

* راه آهن شهرری یک - ابومسلم خراسان صفر

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و سوم