به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و سوم لیگ برتر در مجموع 9 بازی برگزار شده، 15 گل از خط دروازهها گذشت که میانگین 6/1 گل برای هر بازی است.
* در این هفته دیدارهای مقاومت شهید سپاسی شیراز - سایپا کرج و ذوب آهن اصفهان - مس کرمان با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید و کم گلترین دیدارهای هفته شدند. از سوی دیگر در دیدار شاهین بوشهر - پرسپولیس پنج گل از خط دروازهها گذشت و باعث شد این بازی پرگل ترین دیدار هفته شود.
* در بین 18 تیم لیگ برتری تیم فوتبال استیل آذین تهران با صعود به رده سوم جدول رده بندی، بیشترین صعود را داشت و پرسپولیس با سقوط 2 پلهای به رده پنجم بیشترین سقوط را.
* در هفته بیست و سوم لیگ برتر باشگاههای کشور تیمهای سپاهان و ذوب آهن اصفهان، استقلال تهران، ملوان بندرانزلی، مقاومت سپاسی شیراز، صبای قم، سایپا کرج، استقلال اهواز، مس کرمان و ابومسلم مشهد جایگاه شان در جدول رده بندی تغییر نکرد. تیمهای تراکتورسازی تبریز، شاهین بوشهر و راه آهن شهرری یک پله در جدول صعود داشتند و این در حالی بود که تیمهای پیکان قزوین، پاس همدان و فولادخوزستان یک پله در جدول سقوط کردند.
- نتایج دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* پاس همدان یک - سپاهان اصفهان یک
* مقاومت شهید سپاسی شیراز صفر - سایپا کرج صفر
* پیکان قزوین صفر - استیل آذین تهران یک
* صبای قم 2 - استقلال اهواز صفر
* فولاد خوزستان صفر - ملوان بندرانزلی صفر
* استقلال تهران 2 - تراکتورسازی تبریز 2
* شاهین بوشهر 4 - پرسپولیس یک
* ذوب آهن اصفهان صفر - مس کرمان صفر
* راه آهن شهرری یک - ابومسلم خراسان صفر
جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و سوم
|
تیم
|
بازی
|
برد
|
تساوی
|
باخت
|
گل زده
|
گل خورده
|
تفاضل
|
امتیاز
|
1- سپاهان
|
22
|
13
|
6
|
3
|
42
|
18
|
22+
|
45
|
2- ذوب آهن
|
23
|
11
|
9
|
3
|
35
|
22
|
13+
|
42
|
3- استیل آذین
|
23
|
9
|
9
|
5
|
39
|
34
|
5+
|
36
|
4- استقلال
|
23
|
8
|
10
|
5
|
33
|
26
|
7+
|
34
|
5- پرسپولیس
|
23
|
8
|
10
|
5
|
33
|
29
|
4+
|
34
|
6- تراکتورسازی
|
23
|
8
|
9
|
6
|
31
|
28
|
3+
|
33
|
7- پیکان
|
23
|
8
|
9
|
6
|
25
|
22
|
3+
|
33
|
8- ملوان
|
23
|
8
|
9
|
6
|
21
|
26
|
5-
|
33
|
9- مقاومت
|
22
|
7
|
10
|
5
|
26
|
21
|
5+
|
31
|
10- صبا
|
23
|
9
|
4
|
10
|
34
|
32
|
2+
|
31
|
11- سایپا
|
23
|
7
|
8
|
8
|
28
|
34
|
6-
|
29
|
12- اس اهواز
|
23
|
7
|
6
|
10
|
27
|
38
|
11-
|
27
|
13- شاهین
|
23
|
5
|
11
|
7
|
30
|
29
|
1+
|
26
|
14- پاس
|
23
|
6
|
7
|
10
|
24
|
30
|
6-
|
25
|
15- مس
|
23
|
6
|
6
|
11
|
31
|
39
|
8-
|
24
|
16- راه آهن
|
23
|
5
|
8
|
10
|
25
|
34
|
9-
|
23
|
17- فولاد
|
23
|
3
|
12
|
8
|
17
|
21
|
4-
|
21
|
18- ابومسلم
|
23
|
2
|
9
|
12
|
18
|
36
|
18-
|
15
نظر شما