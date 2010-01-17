به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی دایی پس از شکست 4 بر یک عصر شنبه تیمش برابر شاهین در جمع خبرنگاران حاضر در سالن خبری ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر گفت: از هواداران پرسپولیس از صمیم دل عذرخواهی می کنم زیرا امروز پرسپولیس حرفی برای گفتن نداشت و فوتبال بازی نکرد.

وی با بیان اینکه بازیکنان پرسپولیس امروز بی خیال بودند افزود: باخت امروز بدترین باخت زندگی ورزشی من بوده است.

دایی اظهار داشت: امروز کلا تیم خوب کار نکرد و نمی توانم بگویم چه کسی در زمین بد بازی کرد. ما مستحق باخت بودیم و 4 گل خوردیم و گلهای زیادی هم نخوردیم.

وی با بیان اینکه حریف از اشتباهات استفاده کرد افزود: وقتی مهاجم شاهین با یک متر و 60 سانت روی سر بازیکن 2 متری من گل می‌زند چکار کنم.

دایی با بیان اینکه شاهین باید می برد اما نه با 4 گل، ادامه داد: نیمه اول باید 7 نفر از بازیکنانم را تعویض می کردم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این بازی را باید فراموش کنیم و تمرکز خودمان را به بازیهای بعد معطوف کنیم.

وی گفت: نمی خواهم بهانه بیاورم اما مصدومان زیادی داریم و باید با همین شرایط ادامه دهیم.

دایی خاطرنشان کرد: بازیکنانم امروز تنها 20 درصد فوتبالشان را ارائه دادند. این بازی یک اتفاق بود و چنین بازی ای از پرسپولیس دیگر نخواهید دید. امروز هیچکدام از بازیکنان در حد خودشان نبودند و همگی بد بازی کردند.