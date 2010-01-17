"سیاستگذاری فرهنگی در فرانسه" رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که از سلسله جلسات رونمایی کتاب تحت عنوان "زرین قلم" است حجت الاسلام دکتر سعید رضا عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، دکتر کیومرث اشتریان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

در بخشی از این کتاب که با مقدمه ژان کلود کریر به تازگی وارد بازار نشر شده است در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان دانشکده مطالعات جهان درباره دلیل موفقیت سینمای ایران در غرب می‌خوانیم: وقتی که سینمای اروپا به تکرار رسیده بود سینمای ایران با سناریویی قوی و با سبکی نو ظهور کرد و سینما را از تکراری بودن نجات داد. سینمای ایران جهانی شد چون ریشه در جایی داشت. این سینما به همه جا سرکشید چون از جایی آمده بود ورنگ وبوی دیار خود را داشت.

دکتر ایوبی که سالها رایزن فرهنگی ایران درکشور فرانسه بوده و هم اکنون رئیس موسسه فرهنگی اکو است این کتاب را برای انتشارات سمت به نگارش در آورده است.

جلسه رونمایی کتاب "سیاستگذاری فرهنگی در فرانسه" ساعت 16 در فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر(عج)، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پایگاه انتقال خون، پلاک 28 برگزار می‌شود.

