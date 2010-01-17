نمازخانه مدارس استثنایی کشور تجهیز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سوسن کشاورز اظهار داشت:‌ طرح تجهیز و بهسازی نمازخانه ها با هدف زیباسازی و تامین و تجهیز بهینه امکانات آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این رابطه بخشنامه ای تهیه شده و تمام مدیریتهای آموزش و پرورش استثنایی استانهای کشور می توانند پس از بازدید و بررسی وضعیت فیزیکی و تجهیزاتی نمازخانه مدارس استثنایی نسبت به هزینه اعتبار اختصاصی طبق فرمهای تعبیه شده اقدام کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود: از اولویتهای هزینه کرد مدارس استثنایی مفروش نمودن نمازخانه ها به فرش سجاده‌ای، رنگ آمیزی نمازخانه‌ها، تهیه صندلی مخصوص نمازگزاران متناسب با معلولیت دانش‌آموزان، تعبیه شیرهای مناسب آب و ساختن جایگاهی مناسب به منظور وضو گرفتن متناسب با نوع معلولیت دانش‌آموزان، تهیه رسانه های آموزشی، تهیه و نصب تجهیزات مناسب جهت پخش اذان و اعلام اوقات شرعی متناسب با گروههای معلولیت و تهیه تعدادی کتاب قرآن و مفاتیح الجنان به خط بریل و درشت خط متناسب با آموزشگاه نابینایان است.

کشاورز تصریح کرد: بالغ بر 15 میلیارد ریال هزینه تجهیز و بهسازی نمازخانه های مدارس استثنایی کشور توسط ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش تامین شده است.

