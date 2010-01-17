برنامه "تصاویر و خاطره‌ها" از تلویزیون پخش می‌شود

پخش برنامه "تصاویر و خاطره‌ها" به تهیه‌کنندگی میراحمد سمنانی از اول بهمن ماه از شبکه دو شروع می‌شود.