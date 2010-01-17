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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

برنامه "تصاویر و خاطره‌ها" از تلویزیون پخش می‌شود

برنامه "تصاویر و خاطره‌ها" از تلویزیون پخش می‌شود

پخش برنامه "تصاویر و خاطره‌ها" به تهیه‌کنندگی میراحمد سمنانی از اول بهمن ماه از شبکه دو شروع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در 26 قسمت با حضور کارگردانان مختلف ساخته شده که بخشی از آن دهه فجر سال گذشته پخش می‌شود.

برنامه "تصاویر و خاطره‌ها" بر اساس عکس‌ها و تصاویری که مردم از زمان انقلاب دارند تهیه شده است.

کد مطلب 1018520

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