کرمی درباره تغییرات ایجاد شده در نمایشنامه "بلوط‌های تلخ" به خبرنگار مهر گفت: نمایش تغییر و تحولات زیادی داشت. از مرحله نگارش و تمرین تا مراحل فعلی نمایشنامه "بلوط‌های تلخ" را پنج بار بازنویسی کردم که نتیجه خوبی داشت. نمایشنامه در فصل بهار 88 منتشر شد اما اثر فعلی به طور کامل با متن منتشر شده متفاوت است. چند بار هم به دلایل مختلف مجبور شدم گروه بازیگری نمایش را تغییر دهم.



وی افزود: هم اکنون مراحل نهایی آماده سازی نمایش را سپری می کنیم و حمیدرضا نعیمی، عصمت رضاپور، مهدی صباغی، سیروس همتی، مهدی زمین‌پرداز و آیدا صادقی بازیگران "بلوط‌های تلخ" هستند. کار طراحی و ساخت و ساز دکور نیز توسط رضا مهدی‌زاده به پایان رسیده و سیاوش لطفی نیز با استفاده از آواهای کردی موسیقی مدرن نمایش را ساخته و ضبط کرده است. طراحی لباس "بلوط‌های تلخ" هم بر عهده سعید حسن‌لو است.



عضو گروه تئاتر "شایا" با اشاره به اجرای "بلوط‌های تلخ" در دومین روز جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر در سالن اصلی مولوی گفت: نمایش "لیرشاه" آرش دادگر در بخش بین‌الملل و "فیل" بهناز نازی در بخش میهمان جشنواره دو اثر دیگر از گروه تئاتر "شایا" در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر هستند.



شهرام کرمی نیمه اول سال نمایش "شکار بزرگ شنبه" را در تالار هنر به صحنه برد.

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