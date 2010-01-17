انتقاد معاون وزیرعلوم از وضعیت دانشجویان غیرایرانی قبل از سال84

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آئین نامه دانشجویان غیر ایرانی از سال 84 تا کنون دو بار تغییر کرده است، گفت: "آخرین تغییرات آئین نامه دانشجویان غیرایرانی مربوط به دانشجویان غیر ایرانی است که بورس می شوند یعنی از آموزش مجانی و خوابگاه رایگان بهره مند می شوند."

وی افزود: "به دانشجویان غیرایرانی متاهل که بورس می شوند ماهانه حدود 150 هزار تومان و به دانشجویان غیرایرانی مجرد که بورسیه می شوند ماهانه 90 هزار تومان کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شود که از این مقدار پول ژتون غذایشان را با همان قیمت 175 تومان تهیه می کنند."

معاون دانشجویی وزیر علوم با اشاره به میزان اندک کمک هزینه دانشجویان غیر ایرانی بورسیه قبل از سال 84 به مهر گفت: "در سال 84 بین 20 تا 35 هزار تومان به این دانشجویان پرداخت می شد. واقعا آدم نمی دانست وقتی به یک دانشجوی غیر ایرانی ماهیانه 20 هزار تومان پرداخت شود چه فحش و چه آبروریزی می تواند برای ما باشد."

ملاباشی افزود: "البته شاید مسئولان قبلی معاونت دانشجویی وزارت علوم به ناچیز بودن این مبالغ واقف بوده اند و می دانستند که ماهیانه 20 هزار تومان کم است اما دوست داشته اند آمار تعداد دانشجویان بورسیه غیر ایرانی بالا باشد. پس از سال 84 با دولت صحبت شد که اگر بودجه مربوط به دانشجویان غیر ایرانی بورسیه را اضافه نکنند تعداد آنها را کاهش می دهیم. یعنی به جای اینکه 400 دانشجوی غیر ایرانی بورسیه پذیرش کنیم 300 نفر پذیرش می کنیم تا پول قابل توجهی وارد جیب آنها شود. این کار را عملی کردیم البته بودجه هم تا حدودی توسعه پیدا کرد."