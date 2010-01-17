حضور کشتی گیران مازنی در جام عیسی اف آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغرثمربخش صبح یکشنبه در جلسه این هیئت در ساری افزود: تیم 21 نفره نوجوانان مازندران که از این تعداد 16 نفرکشتی گیر هستند به نمایندگی از ایران روز پنجشنبه به کشور آذربایجان اعزام شد.

وی با بیان اینکه این رقابت ها از عصر یکشنبه در شهر باکو آغاز می شود، تصریح کرد: کشتی ‌گیران شرکت‌ کننده همه اوزان روز گذشته وزن کشتی کردند تا امروز رقابت خود را با حریفان خود برگزار کنند.

رئیس هیئت کشتی مازندران در خصوص ترکیب اعزامی تیم کشتی آزاد نوجوانان مازندران به کشور آذربایجان گفت: در وزن42کیلوگرم رضا اطهری، 46 کیلوگرم رضا سالخورده، در 50 رضا رنجبر، در وزن 54کیلوگرم محمدرضا علی‌تبار، در 58کیلوگرم رضا رجب‌علیان، در63کیلوگرم فخرالدین اقبالی و مختار مختاری، در 76کیلوگرم سینا غلامی و سیاوش پازوکی در85 کیلوگرم: عبدالله قمی و دروزن 100کیلوگرم عابد مرادمند حضور دارند.

ثمربخش ادامه داد: مهران شیخی در وزن 46 کیلوگرم، ناصر و جواد ضیایی در اوزان 50 و 54 کیلوگرم ملی پوشان مازندرانی که در قالب تیم ملی بازمانده بودند به همراه تیم مازندران اعزام شدند.

رئیس هیئت کشتی مازندران خاطرنشان کرد: پس از لغو اعزام تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران به خاطر مسائل مالی تیم مازندران جایگزین این تیم در جام بین المللی کشور آذربایجان شد.

ثمربخش یادآورشد: یک شرکت بخش خصوصی حمایت مالی برای اعزام تیم مازندران به جام آذربایجان را قبول کرده است.

