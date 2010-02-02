مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز کرج نیازمند مدیریت اصولی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی رضامنش پیش از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه ساخت و ساز کرج افزود: حریم شهر کرج باید از ساخت وسازهای جدید مصون بماند و نقش شهرداری و منابع طبیعی در این بین حیاتی است.

وی با بیان اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز باید در نطفه خفه شوند، تلاش ناظران بعد از اتمام ساخت بناهای غیر مجاز را به کوبیدن آب در هاون تشبیه کرد و گفت: دست آخر شهرداری و ادارات خدمات رسان باید به این نوع خانه ها نیز خدمات ارائه دهند که خود زمینه ساز ساخت و سازهای غیر مجاز بعدی است.

معاون دادستان کرج یاد آور شد: رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در کرج و شهرهای اقماری به معنای ناکارآمدی روش های فعلی برای برخورد با این معضل است.

عملکرد درست به جای مصوبه های اشتباه ضروی است

وی در بخش دیگری از سخنانش به دغدغه شهرداری های مستقر در سطح شهرستان کرج برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و بیان داشت: بهتر است به جای متوسل شدن به مصوبه های اشتباه و ناکارآمد با ساز وکار اصولی ساخت و سازهای غیر مجاز را مدیریت کنیم.

رضامنش با انتقاد از تخلفاتی که از انبوه سازان در کرج سر می زند، خواستار ساماندهی فعالیت آنان شد و گفت: شهرداری کرج برای کنترل اوضاع می تواند به آن دسته از انبوه سازانی که فعالیت قانونی دارند و سابقه عملکرد آنان روشن است، مجوز فعالیت دهد تا کار با نظارت بیشتری صورت پذیرد که حتما با کاهش تخلفات ساختمان سازی همراه است.