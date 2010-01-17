پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: این نامه که به امضای 55 نماینده مجلس رسیده است جهت پیگیری موضوعات بررسی شده در این کمیته و کلیه موضوعاتی که به دولت و قوه قضائیه باز می گردد ، طی امروز یا فردا به حجت الاسلام آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه تقدیم خواهد شد.

وی همچنین در خصوص انتقادات مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران نسبت به گزارش کمیته ویژه در خصوص زندان کهریزک، گفت: گزارش کمیته ویژه در این خصوص مستند بوده و بررسیها بر اساس اسنادی صورت گرفته که این اسناد موجود و غیرقابل انکار است.

سروری با بیان اینکه مطالبی که ما در این گزارش عنوان کردیم تحلیل نیست و بر اساس اسناد موجود صورت گرفته است، تصریح کرد: باید دادگاهی در این راستا تشکیل و این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد و آقای مرتضوی نیز در این دادگاه مستندات خود را ارائه کند.

رئیس کمیته ویژه همچنین تاکید کرد: بنده ورود اینگونه جدلهای سیاسی را در کارهای کارشناسی درست نمی دانم .