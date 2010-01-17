افتتاح مجتمع دانشگاه آزاد بابل با حضور هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام حسن قلی پورصبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حضور رئیس مجلس خبرگان در مراسم افتتاح سایت دانشگاه آزاد بابل قطعی است، گفت: به هردلیلی اگر شخص آقای هاشمی رفسنجانی موفق به حضور درمراسم افتتاحیه نشدند، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی حضورخواهند داشت.

وی اضافه کرد: مجتمع بزرگ دانشگاهی گرجی آباد بابل در زمینی به مساحت 75هزار متر مربع در هفت ساختمان آموزشی، اداری، پژوهشی و دانشجویی احداث شد.

قلی پور درباره مشخصات این سایت جدید دانشگاهی ابراز داشت: ساختمان شماره یک آموزشی و اداری به مساحت 10هزار مترمربع در پنج طبقه، ساختمان شماره دو آموزشی و اداری به مساحت هفت هزار و 700 مترمربع در پنج طبقه، ساختمان شماره سه با کاربری سلف سرویس، استادسرا، رفاهی استاد و دانشجو به مساحت سه هزار و700 مترمربع در دو طبقه است.

وی ادامه داد: همچنین ساختمان مسجد، امورفرهنگی به مساحت دو هزار و 885متر مربع در دوطبقه، کتابخانه با کاربری پژوهشی و اداری دارای سه سالن مخزن کتاب و دو طبقه سالن مطالعه به مساحت چهارهزار و500 مترمربع، ساختمان شماره شش مجتمع ورزشی و اداری معاونت دانشجویی (سوله) با زیربنای شش هزار و200 مترمربع و محوطه سازی به مساحت 75هزار مترمربع بناشده است.

وی درباره جذب نیروهای جدید با راه اندازی سایت مجتمع گفت: درصورت نیاز به جذب نیروهای جدید اقدام خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با بیان اینکه خوشبختانه دانشگاه آزاد در چند سال اخیرگسترش خوبی داشته است، اظهارداشت: توسعه تحصلات تکمیلی در دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل یکی از برنامه های مهم برای پیشرفت علمی دانشجویان و علاقمندان به ادامه تحصیل است.

قلی پور تصریح کرد: در حال حاضر مقطع کاردانی وکارشناسی در این دانشگاه اشباح شده و باجذب تعدادی از اساتید هیئت علمی برای توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه اقدام شده است

وی یادآورشد: با راه اندازی سایت مجتمع دانشگاه آزاداسلامی گرجی آباد بابل مقطع تحصیلات تکمیلی نیز گسترش خواهد یافت.

وی همچنین ازافتتاح مرکز آموزشی و تحقیقاتی "رجه" دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل دربهمن ماه سال جاری خبر داد و اظهارداشت: این مجتمع در زمینی به مساحت حدود 20 هکتار شامل ساختمان آموزشی و اداری با زیربنای چهارهزار و700 متر مربع در پنج طبقه دارای آزمایشگاه مربوطه و با تجهیزات کامل ،احداث ساختمان کلینیک دامی به مساحت مترمربع، استادسرا به مساحت 380 مترمربع، حصارکشی از نوع فنس حدود دوهزار و500 مترطول و 600متر ارتفاع است.

قلی پور افزود: همچنین محوطه سازی شامل جدول و کانیوو حدود شش هزار متر،طول آسفالت حدود 15هزار مترمربع، احداث فضای سبز شامل گل کاری و کاشت درختان زینتی به مساحت حدود یک هکتار و کاشت انواع مرکبات و دیگر درختان مثمرثمر منطقه به مساحت حدود 12 هکتار، احداث سالن آمفی تئاتردارای گرمایش و سرمایش از شوفاژ، ایجاد پست برق، حفر سه حلقه چاه، احداث مبنع آب از دیگر اقدامات مرکز آموزشی و تحقیقاتی "رجه" است.

قلی پور، پرورش ماهیان خاویار، زینتی، ماهیان سفید و بازدید دانشجویان از سراسراستان مازندران و نیز از استانهای هم جوار را یکی ازویژگیهای مرکزآموزشی و تحقیقاتی "رجه" عنوان کرد و یادآورشد: این مرکز هم اکنون در حال بهره برداری و دانشجویان رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد شیلات در آن مشغول به تحصیل هستند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دارای هفت هزار و 500 دانشجو در 55 رشته تحصیلی و در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و با150عضو هیئت علمی مشغول فعالیت است.