به گزارش خبرگزاری مهر، یاری عنوان کرد: با تشکیل این کمیته منطقه‌ای،علاوه بر ایجاد امکان ثبت منطقه‌ای آثار می توانیم از قدرت چانه‌زنی بیشتری برای ثبت جهانی آثار پیشنهادی کشورهای منطقه در برنامه حافظه جهانی یونسکو برخوردار شویم.

وی همچنین از برگزاری جلسه کمیته کارشناسی مشورتی برنامه حافظه جهانی در سال 2013 میلادی برای نخستین بار در تهران خبر داد.

دبیر اولین کارگاه بین المللی برنامه حافظه جهانی با اشاره به حضور بیش از 80 کارشناس در اولین کارگاه بین‌المللی برنامه حافظه جهانی در ایران گفت: بنا بر اعلام یونسکو این کارگاه از لحاظ تعداد دانشجویان شرکت کننده پرجمعیت‌ترین کارگاه آموزشی این برنامه در جهان شناخته شده‌است.

وی افزود: یونسکو همچنین با توجه به حضور کارشناسان کشورهای مختلف، این کارگاه را اولین کارگاه بین‌المللی برنامه حافظه جهانی می‌داند و با توجه به دو شاخص تعداد و ملیت شرکت کنندگان، از نظر کارشناسان سازمان علمی فرهنگی ملل متحد ـ یونسکو ـ این کارگاه پراهمیت‌ترین کارگاه آموزشی برنامه حافظه جهانی درطول تاریخ 18 ساله این برنامه در جهان خواهد بود.

دبیر اولین کارگاه بین المللی برنامه حافظه جهانی برگزاری این کارگاه در ایران را یکی از قدمهای مهم برای معرفی این برنامه در منطقه و تبدیل ایران به قطب آموزشهای علوم کتابداری و آرشیو در منطقه دانست و افزود: کارگاه سال جاری سومین کارگاه ملی این برنامه در کشورمان است که با توجه به علاقه‌مندی ایجاد شده در کشورهای منطقه امسال برای اولین بار این کارگاه به صورت بین‌المللی و با شرکت کارشناسان کشورهای دیگر از جمله رئیس کتابخانه ملی ترکیه و رئیس کتابخانه و آرشیو ملی زیمبابوه برگزار می‌شود.

اولین کارگاه بین المللی برنامه حافظه جهانی در ایران 27 تا 29 دی ماه با حضور و تدریس ری ادموندسون مؤلف کتب معتبر بین‌المللی "فلسفه آرشیو " و " برنامه حافظه جهانی" و رئیس کمیته منطقه ای آسیا و اقیانوسیه این برنامه و بلینا کاپول رئیس اتحادیه آرشیوهای صوتی و تصویری آسیا دو تن از کارشناسان ارشد یونسکو در برنامه حافظه جهانی در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برپا خواهد شد.







