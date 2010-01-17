112 نفر مددجوی قزلحصاری در آزمون فنی و حرفه ای شرکت کردند

رجبعلی آژیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آموزش برای کسب حرفه وشغل فرصت مناسبی جهت بازسازی شخصیت، خود باوری و بدست آوردن مهارتهای لازم تاثیر بسزایی در بهبود شرایط زندگی مددجو دارد.

وی افزود: در این راستا آزمون عملی چهار رشته فنی حرفه ای با حضور ممتحنین اداره کل فنی حرفه ای شهرستان کرج در ندامتگاه قزلحصار با حضور 112 نفر از مددجویان برگزار شد.

این مسئول ضمن تشریح عملکرد واحد فنی حرفه ای و انعکاس مثبت آن در نه ماهه سالجاری خاطرنشان کرد: با تعامل و همکاری اداره کل فنی حرفه ای شهرستان کرج 112 نفر از مددجویان این مرکز توانسته اند با گذراندن رشته های جوشکاری آرگون، پرورش قارچ، رایانه کارسطح یک ICDL در آزمون عملی شرکت کنند.

آژیر بیان داشت: شرکت مددجویان دردوره های آموزشی فنی حرفه ای و دیگر برنامه های اداره فرهنگی تربیتی می تواند بر میزان ناسازگاری آنان تاثیر بسزایی داشته تا جاییکه زمینه ساز افزایش سازگاری خانوادگی، جسمانی، اجتماعی، عاطفی و شغلی را فراهم کند.

معاون فرهنگی و تربیتی ندامتگاه قزلحصار در ادامه اثرات حضور مستمر مددجویان را در کلاسهای آموزشی فرایندی مثبت به منظور ارتقا سلامت روانی آنان مطرح و عنوان کرد: شرکت در کارگاه های اشتغال وحرفه آموزی در اصلاح پذیری تاثیر بسزایی داشته و با استفاده از فرصت شغلی در زندان و کسب درآمد زمینه ساز کاهش آسیب وتخلفات می شود.

وی اعلام کرد: واحد فنی حرفه ای ندامتگاه قزلحصار از اوایل سال جاری با همت اداره فنی حرفه ای شهرستان کرج در 12 رشته معرق کاری، سرویس نگهداری خودرو، تاسیسات لوله کشی، برق صنعتی، جوشکاری آرگون، رایانه کار درجه دو، پرورش قارچ، برق ساختمان، تراش سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی، پتو بافی، قالیبافی و ICDL و برق خودرو اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی کرده است.