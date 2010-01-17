وزیر کابینه رژیم صهیونیستی با دعوت امارات وارد ابوظبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "یوزی لاندوا" وزیر تاسیسات زیربنایی رژیم اسرائیل امروز یکشنبه بنابر دعوت رسمی مقام های اماراتی در کنفرانس "آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر" در ابوظبی شرکت خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، این وزیر رژیم اسرائیل همچنین در این کنفرانس به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

لاوندا را در این سفر نمایندگانی از وزارت خارجه و کارشناسانی از وزارت تاسیسات زیربنایی همراهی می کنند. این برای نخستین بار است که یک وزیر کابینه رژیم صهیونیستی به ابوظبی سفر می کند.

لاوندا در این باره اظهار داشت: حضور من در این کنفرانس بسیار امیدوار کننده است.

در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر علاوه بر هیئت رژیم صهیونیستی، 70 کشور حضور دارند.

پیش از این تحلیلگران سیاسی با اشاره به تلاش رژیم اسرائیل و همپیمانان آن (سازشکاران عرب) برای عادی سازی روابط بین این رژیم با کشورهای عربی تنها هدف آن را مشروعیت دادن به اشغالگری عنوان کرده بودند.