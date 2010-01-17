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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

طاهایی خبر داد:

ساماندهی هزار و 200 بقعه و امامزاده در مازندران

ساماندهی هزار و 200 بقعه و امامزاده در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: هزار و 200 بقعه امامزاده در استان شناسایی و ساماندهی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امامزادگان استان در ساری افزود: وجود این امامزاده ها و گلزاهای شهدا که امامزاده‌ های معنوی هستند لزوم توجه به این میراث های معنوی را طلب می کند.

وی اظهار داشت: وضعیت نمازخانه های بین راهی باید توسط میراث فرهنگی به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد و مجهز به امکانات رفاهی مطلوب شود.

وی با اشاره به توسعه فناوری اطلاعات در استان افزود: ۳۵ درصد برنامه توسعه در حوزه فناوری اطلاعات در مازندران اجرا شده است.

به گفته طاهایی، با ظرفیت سازی مناسب آی تی در حوزه دانشگاه ها و زیرساخت های خوبی که از سوی مخابرات فراهم شده است اگر بتوانیم تمام دستگاه های استان را متصل به شبکه دولت و خدمات فناوری اطلاعات کنیم، ۱۰ تا ۱۵ درصد بار ترافیکی استان کاسته خواهد شد.
 
استاندار مازندران، بر استفاده دستگاه ها به سیستم اتوماسیون اداری تاکید کرد و افزود: شهرداری‌ها باید به سیستم خدمات شهر الکترونیک متصل شوند.

وی توجه فرمانداران و شهرداران را به زیباسازی حاشیه جاده ها و کمربندی ها جلب کرد و گفت: وجود زباله در حاشیه جاده ها تصویر نازیبایی را ایجاد می کند که هر روز باید توسط مدیران مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.
 

کد مطلب 1018562

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