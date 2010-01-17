34 هزار هکتار از اراضی استان زنجان بدون سند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت سعادتی صبح یکشنبه در جلسه حفاظت از منابع استان زنجان افزود: هم‌اکنون برای بیش از یک میلیون هکتار از اراضی ملی استان سند صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه بحث اخذ سند مالکیت منابع طبیعی یکی از موضوعات اساسی در استان است، ادامه داد: این اداره کل در تلاش است تا برای همه اراضی موجود در استان سند مالکیت بگیرد.

سعادتی با بیان اینکه اخذ سند مالکیت برای اراضی نتایج خوبی به همراه داشته است، افزود: این کار علاوه بر حفظ و نگهداری اراضی ملی، اثرات اجتماعی مناسبی نیز در پی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان تعداد پلاک اوقافی را در زنجان 18 مورد عنوان کرد و گفت: این تعداد پلاک اوقافی در زمینی به مساحت 115 هزار هکتار واقع شده است. همچنین در حال حاضر 14 پلاک اوقافی نیز در شهرستان ماهنشان وجود دارد که این پلاک‌ها در زمینی به مساحت 25 هزار و 298 هکتار واقع شده اند.

سعادتی با اشاره به اینکه 11 پلاک اوقافی دیگر نیز در شهرستان ابهر واقع شده است، خاطر نشان کرد: پلاک‌های اوقافی در این شهرستان در زمینی به مساحت 2 هزار و 316 هکتار قرار دارند.

وی تعداد پلاک اوقافی درشهرستان‌های طارم و ایجرود را به ترتیب سه و 10 پلاک عنوان کرد و افزود: هم اکنون 15 پلاک اوقافی دیگر در شهرستان خدابنده و پنج پلاک در شهرستان خرمدره واقع شده است.

سعادتی با بیان اینکه در حال حاضر منابع طبیعی استان با اوقاف مشکلاتی در این زمینه دارد، گفت: امیدواریم با برقراری تفاهم‌نامه‌ای مشکلات مربوطه در این زمینه کاهش پیدا کند.