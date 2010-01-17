به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور حجت الاسلام دکتر علی غضنفری دکترای علوم قرآنی و عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر عظیم عظیم پور مقدم دکترای علوم قرآنی و عضو هیئت علمی دانشگاه برگزار خواهد شد .

قرآن کریم، این کتاب آسمانی برای هدایت بشر نازل شده و با هرگونه گمراهی و جهل مخالف است . حق طلبی، حق گرایی و عدالت از مصادیق بارز قرآن هستند . دستیابی به این مؤلفه های ضروری زندگی و گام برداشتن در مسیر خیر و سعادت نیازمند فداکاری ، ایثار و حتی در مواردی جانفشانی است .

نشست تخصصی "سیمای ایثارگران در قرآن کریم" روز دوشنبه 5 بهمن ساعت 15 در خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) برگزار می‌شود .

خبرگزاری ایکنا در خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 85 واقع است .