گونه شناسی تجلید در تمدن ایران اسلامی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، مصطفی رستمی، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران برای اولین بار در کشور به صورت گسترده به بررسی و پژوهش گونه شناسی تجلید در حوزه تمدن ایران اسلامی با تأکید بر دوران قرن شش هجری قمری تا پایان قاجار پرداخت.

این استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در بابلسر با اشاره به انجام مطالعات گسترده با موضوع تجلید در حوزه‌ تمدن ایرانی در ایران و کشورهای همسایه گفت: مناطق همجوار ایران تحت تأثیر حوزه‌ مدیریت تمدن ایرانی بودند.

وی با اشاره به گستردگی قلمرو ایران در دوران تیموریان اظهار داشت: در آن دوران بخشهای بسیاری از کشورهای کنونی در قلمرو ایران بوده است.

رستمی ادامه داد: جلد مظهر درون و برون کتاب است و به همین خاطر کتاب آرایی در گذشته یک شاخه هنری بسیار مهم به شمار می رفته و ده ها هنرمند پس از نگارش برای آراستن کتاب مشارکت داشته اند.

وی همچنین افزود: با توجه به اینکه موضوع پژوهش انجام شده بررسی گونه‌شناسی تجلید در حوزه‌ تمدن ایران اسلامی بوده با استفاده از مطالعات میدانی و گسترده و بررسی گنجینه‌هایی مانند آستان قدس رضوی، تبریز، قم، چند گنجینه در تهران و هفت گنجینه در خارج از کشور، ویژگی‌های فنی، تکنیکی، قطع و شیوه‌های ساخت جلد‌ها، نقش‌ها و طرح‌هایی که در این جلد‌ها کار می‌شوند، را مورد بررسی قرار داده شد که دسترسی به این نسخه ها در داخل و در کشورهایی چون ترکیه، ازبکستان و ترکمنستان با زحمت بسیار انجام امکان پذیر شده است.

وی تازگی این کار را بررسی دقیق و از نزدیک نسخه های بر جای مانده از دوران مورد بررسی عنوان و خاطرنشان کرد: با وجود انجام بیش از 50 کار تحقیقی در حوزه تجلید، اکثر قریب به اتفاق این کارها بر مبنای توصیفی است که از گذشته و توسط دیگران انجام شده و گونه شناسی تطبیقی با این وسعت انجام نشده است.

وی گفت: برای انجام این تحقیق میدانی از میان هزار جلد نفیس، 200 نمونه منتخب برای مطالعه تطبیقی و قیاسی و تعیین وجوه مشترک آنها برگزیده و به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه و گونه شناسی قرار گرفت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با تأکید بر لزوم دستیابی به یک گونه‌شناسی تخصصی در این زمینه و شاخص‌بندی جلد‌های مربوط به دوره‌های مختلف تجلید ایرانی و ویژگی‌هایی که تجلید در دوره‌های مختلف دارند، افزود: امیدوارم برای ساخت جلد‌هایی با ویژگی‌های هنر گذشته ما در زمان امروز، از این پژوهش به‌عنوان یک راهکار استفاده شود.

مصطفی رستمی این پژوهش را در قالب رساله دکترا به انجام رسانده با رای داوران با درجه عالی ، موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه شاهد شده است.

رساله دکتر رستمی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سرویس های فرهنگی رسانه ملی مورد استقبال و بازتاب بسیار قرار گرفته است.