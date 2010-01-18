پرداخت وام شهریه به دانشجویان در هفته های آینده/ ایجاد دانشگاه شهدای هویزه

دکتر زرگری شوشتری در گفتکو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمتر از 20 درصد از دانشجویان مشمول این استان مشمول وام شهریه می شوند، اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرستانهای استان خوزستان جزء شهرهای برخوردار نیستند از این رو دانشجویان شبانه نیازمند این وام هستند که لازم است با اتخاذ راهکارهایی امکاناتی را فراهم کنیم تا مشکلات مالی مانع از ادامه تحصیل جوانان فرهیخته نشود.

وی به مذاکرات این دانشگاه با صندوق رفاه دانشجویان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که در هفته های آینده وامهای شهریه دانشجویان پرداخت شود.

زرگری با تاکید بر اینکه درخواست ما از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توجه بیشتر به وضعیت وام شهریه است، ادامه داد: دانشجویان شبانه عامل توسعه دانشگاهها هستند از این رو توجه به این امر می تواند دانشگاهها را در اجرای برنامه های توسعه ای خود توانا سازد.

راه اندازی دانشگاه شهدای هویزه

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز از راه اندازی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه خبر داد و گفت: راه اندازی این دانشگاه از مصوبات سفرهای استانی است که به دنبال تصویب آن اولین دوره دانشجویان این دانشگاه از بهمن ماه سال جاری مشغول به تحصیل می شوند.

وی با ابراز امیدواری از توسعه این دانشگاه در آینده اظهار داشت: دانشگاه شهید چمران اهواز بنیانگذار این دانشگاه است که در حال حاضر دانشجویان در این دانشگاه مشغول به تحصیل می شوند ولی با خرید 250 هکتار زمین با همکاری استانداری این زمین برای ساخت دانشگاه شهدای هویزه اختصاص می یابد.

جذب 280 عضو هیئت علمی

زرگری پذیرش 280 عضو هیدت علمی را از برنامه های بنیاد مستضعفان دانست و خاطرنشان کرد: جذب این تعداد اعضای هیئت علمی از طریق بورسیه صورت می گیرد که در فاز اول آن جذب 100 نفر عضو هیئت علمی اجرایی شد.

وی به نقش دانشگاه شهید چمران در جذب این تعداد عضو هیئت علمی اشاره کرد و ادامه داد: دانشگاه شهید چمران اهواز در کنار سایر دانشگاههای بزرگ کشور، مسئولیت تربیت بخشی از نیروهای مورد نیاز را بر عهده دارد.