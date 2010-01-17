پایگاه سیاسی و حزبی میهمانان مناظره مشخص باشد

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص چگونگی بهتر برگزار شدن مناظره های تلویزیونی ، اظهار داشت: بسیار پسندیده است که اینگونه مباحث از حوزه موضوعات اختلافی از خیابانها به حوزه عمومی کشانده شود ، مکانی که نخبگان سیاسی به تبادل افکار و مواضع می پردازند.

وی افزود: معمولا در بخشهای کوچک است که مباحث منجر به برخوردهای فیزیکی و خشن می شود به گونه ای که فضای التهابی پس از انتخابات و فضای نقد منطقی تحت الشعاع فضای احساسی قرار گرفت لذا این مناظره ها می تواند مانع پرخاشگری در جامعه شود.

فلاحت پیشه با بیان اینکه این مناظره ها دیر آغاز شد، گفت: اما آغاز شدن آن در این مقطع هم غنیمت است و هم می تواند تقویت کننده حوزه عمومی جامعه باشد زیرا اگر حوزه عمومی جامعه قوی نباشد اینگونه مباحث خیلی زود در جامعه به رفتارهای رادیکالی تبدیل می شود.

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر طرح مشکلات جامعه به طور هدفمند و پرهیز از پراکنده گویی، تصریح کرد: جدی شدن مناظرات می تواند به تعدیل شرایط جامعه کمک کند و صدا و سیما خود باید بدون جهت گیری خاصی فراهم کننده شرایط لازم برای مناظره ها باشد.

وی در ادامه درباره لزوم مشخص بودن پایگاه سیاسی و فکری میهمانان مناظره ها، خاطرنشان کرد: مشخص نبودن پایگاه فکری و سیاسی افراد در جامعه ما عمدتا به این دلیل است که فضای سیاسی حزبی در کشور ما مشخص نیست چون احزاب در کشور ما به نحو مناسبی شکل نگرفته اند به همین دلیل استفاده از نخبگان مستقل در این مناظره ها موثرتر است.

فلاحت پیشه با بیان اینکه البته بهتر این بود که پایگاه سیاسی و فکری مناظره کنندگان مشخص و اعلام می شد، گفت: به دلیل ضعف ساختاری که در این زمینه در احزاب ما وجود دارد، باید به همین حداقل ها بسنده کرد.