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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

تولید عسل در استان سمنان 40 درصد افزایش یافت

تولید عسل در استان سمنان 40 درصد افزایش یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از رشد 40 درصدی تولید عسل در سال جاری در این استان خبر داد.

مصطفی شاه‌ حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در سال جاری از 26 هزار و 343 کلنی زنبور عسل در استان سمنان عسل تولید شده است.

وی بیان کرد: از این کلنی‌ها دو تن و 170 هزار و 23 کیلوگرم عسل برداشت شده که این رقم نسبت به تولید عسل در سال گذشته 40 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در سال جاری در شهرستان سمنان 32 هزار و 697 کیلوگرم و در مهدیشهر و شهمیرزاد 51 هزار و 500 کیلوگرم عسل تولید شده است.

به گفته وی، همچنین در شهرستان دامغان 66 هزار و 147 کیلوگرم، در شاهرود 54 هزار و 508 کیلوگرم و در شهرستان گرمسار 12 هزار و 171 کیلوگرم عسل تولید شده است.

شاه‌ حسینی افزود: 423 زنبوردار استان سمنان فعالیت می کنند که 26 هزار و 343 کلنی مدرن زنبور عسل را در اختیار دارند که تعداد 69 نفر در زنبورستانهای استان مشغول به کار هستند.

کد مطلب 1018593

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