تولید عسل در استان سمنان 40 درصد افزایش یافت

مصطفی شاه‌ حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در سال جاری از 26 هزار و 343 کلنی زنبور عسل در استان سمنان عسل تولید شده است.

وی بیان کرد: از این کلنی‌ها دو تن و 170 هزار و 23 کیلوگرم عسل برداشت شده که این رقم نسبت به تولید عسل در سال گذشته 40 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در سال جاری در شهرستان سمنان 32 هزار و 697 کیلوگرم و در مهدیشهر و شهمیرزاد 51 هزار و 500 کیلوگرم عسل تولید شده است.

به گفته وی، همچنین در شهرستان دامغان 66 هزار و 147 کیلوگرم، در شاهرود 54 هزار و 508 کیلوگرم و در شهرستان گرمسار 12 هزار و 171 کیلوگرم عسل تولید شده است.

شاه‌ حسینی افزود: 423 زنبوردار استان سمنان فعالیت می کنند که 26 هزار و 343 کلنی مدرن زنبور عسل را در اختیار دارند که تعداد 69 نفر در زنبورستانهای استان مشغول به کار هستند.