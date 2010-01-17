اعتبارات کرج برای آموزش هنرهای صنایع دستی جوابگوی نیازها نیست

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اعتبار کافی برای آموزش هنرهای مختلف صنایع دستی در کرج در اختیار نداریم که این امر منع از شکوفایی پتانسیلها در این خصوص می شود.

وی ادامه داد: تامین بودجه و اعتبار کافی در این زمینه یک ضرورت انکارناپذیر است زیرا صنایع دستی بخشی از گردشگری هر منطقه است.

این مسئول بیان کرد: تعداد هنرمندان صنایع دستی در کرج بسیار قابل توجه است و امکان افزایش این تعداد نیز وجود دارد.

وی عنوان کرد: فرمانداری در زمینه گسترش آموزش صنایع دستی در کرج می تواند به کمک ما می آید و بخشی از کمبودها در این زمینه را در حد توان خود جبران کند.

مخاطب اظهار داشت: به طور کلی اعتبارات در زمینه های مختلف گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی پایین است و جوابگوی بسیاری از نیازها نیست.

وی خاطرنشان کرد: کارگاه های فعال در زمینه صنایع دستی در کرج بسیار زیاد است و لازم است تلاش کنیم تا همه نیازهای آنها به بهترین نحو برطرف شود.