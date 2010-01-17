به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ظهور پرواز صبح یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر اداره کل در ساری افزود: راه آهن شمال امسال با افتتاح و گلنگ زنی دوازده پروژه عمرانی در بخش های ارتباطات، پلهای باکسی، دیوارهای حریم و پل روگذر بهشهر با اعتباری بیش از 38 میلیارد ریال به استقبال دهه فجر می رود.

وی در خصوص پروژه های قابل افتتاح راه آهن شمال در دهه فجر گفت: این پروژ ه ها شامل فاز دوم ارتباط تصویری ایستگاه ها با یکدیگر با اعتباری، زیرگذرهای باکسی دخانیات و صدا و سیمای ساری و کوی فروردین قائمشهر، تعریض پل راه آهن فیروزکوه، دیوارهای ساحلی و حائل ایستگاه های کبوتردره و ورسک، رادیه و برید ایستگاه ورسک، گلنگ زنی پل بزرگ روگذر شرقی بهشهر دیوارهای حریم ساری و بهشهرو پروژه بازسازی مهمان سرای راه آهن گرگان است.

وی افزود: مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این پروژه ها معادل 38 میلیارد و 331 میلیون ریال بوده است.

ظهور پرواز در خصوص برنامه های گرامی داشت دهه فجر در راه آهن شمال و ایستگاه های تابعه گفت: امسال از سوی ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی راه آهن شمال برنامه های متعددی برای گرامی داشت دهه فجر در نظر گرفته شده است.

وی برگزاری یک دوره مسابقه فرهنگی در سطح ایستگاه های اداره کل راه آهن شمال در بخش کارکنان و اهدا جوائز به 20 نفر از نفرات برتر، به صدا در آمدن سوت قطارها به مدت یک دقیقه در ساعت 9 و 33 دقیقه روز 12بهمن ماه در لحظه ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، عطر افشانی مزار شهداء، سرکشی از خانواده های معزز شهدای راه آهن شمال، برگزاری یک دوره مسابقه ورزشی دو میدانی در ایستگاه ساری، تجلیل از فرزندان نخبه همکاران در زمینه کسب عناوین برتر در سال 88 در زمینه های علمی، ورزشی، توزیع شیرینی و شکلات بین مسافران در ایستگاه ها را از اهم برنامه های راه آهن شمال در دهه فجر عنوان کرد.

