اورتگا از حضور نظامی آمریکا در هائیتی ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون پرس تی وی، دانیل اورتگا گفت که آمریکا از این زلزله مهیب به عنوان فرصت استفاده کرده تا نیروهای خود را در این کشور پیاده کند.

وی گفت: آنچه که در هائیتی بشدت نگران کننده است کنترل فرودگاه از سوی نیروهای آمریکایی است.

وی با محکوم کردن اقدام آمریکا برای استقرار نیروهای نظامی در هائیتی افزود: به نظر می رسد که پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه کافی نیستند و این کشور به دنبال حوزه های جدید برای تاسیس پایگاه نظامی است.

اورتگا ورود نیروهای آمریکایی به هائیتی را غیر منطقی عنوان کرد و گفت: هائیتی بدنبال کمک است نه نیروی نظامی.