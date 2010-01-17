  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

درپی زلزله اخیر؛

اورتگا از حضور نظامی آمریکا در هائیتی ابراز نگرانی کرد

اورتگا از حضور نظامی آمریکا در هائیتی ابراز نگرانی کرد

رئیس جمهوری نیکاراگوئه از حضور نظامی آمریکا در هائیتی پس از زلزله مهیب در این کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون پرس تی وی، دانیل اورتگا گفت که آمریکا از این زلزله مهیب به عنوان فرصت استفاده کرده تا نیروهای خود را در این کشور پیاده کند.

وی گفت: آنچه که در هائیتی بشدت نگران کننده است کنترل فرودگاه از سوی نیروهای آمریکایی است.

وی با محکوم کردن اقدام آمریکا برای استقرار نیروهای نظامی در هائیتی افزود: به نظر می رسد که پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه کافی نیستند و این کشور به دنبال حوزه های جدید برای تاسیس پایگاه نظامی است.

اورتگا ورود نیروهای آمریکایی به هائیتی را غیر منطقی عنوان کرد و گفت: هائیتی بدنبال کمک است نه نیروی نظامی.

کد مطلب 1018609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها